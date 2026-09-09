Durván megugrott a rollerbalesetek száma, hamarosan szigorítás jöhet

Jelentősen nőtt a motoros rolleresek által okozott balesetek száma Magyarországon. A legfrissebb hivatalos számok szerint az év első hónapjában 282 olyan személysérüléses közúti baleset történt, amelyet motoros rollerrel közlekedő okozott.

Egyre több a rolleres baleset - Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Ez éves összevetésben 61 százalékos emelkedést jelent, 2024 azonos időszakához képest pedig már 152 százalékos a növekedés.

A balesetek számának emelkedése ellenére idén valamelyest csökkent a rollerekre kötött kötelező biztosítások iránti kereslet. 2026-ban szeptember elejéig több mint 5500 ilyen szerződést kötöttek a Netrisknél, szemben az előző év azonos időszakában regisztrált 5800-al, ami 5,2 százalékos visszaesést jelent éves szinten. A kötelező rollerbiztosítás 2024 júliusi bevezetése óta pedig meghaladta a 19 ezret a szerződések száma a Netrisknél.

Szigorítás jöhet

„A kevesebb biztosításkötés oka kettős, egyrészt, akik a 2024-es bevezetéskor megkötötték, nem feltétlenül váltanak, másrészt pedig azt látjuk, hogy a biztosítási kötelezettség ismertsége továbbra is alacsony. Azaz még mindig sok érintett rolleres nincs tisztában vele, hogy szükség lenne kötelező biztosításra. A baleseti adatok és az okozott anyagi kár is azt mutatja, hogy a rollerezés, ezen belül is a jelentős végsebességű elektromos rollerek használata komoly felelősséggel jár” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.

Szerinte a rollerekre között kötelező biztosítások szerepe most még inkább fókuszba kerülhet, ugyanis a rolleres közlekedés szabályozásáról a következő időszakban dönthetnek.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium szeptember 9-ig várta a válaszokat a közlekedésbiztonsági kérdőívére, amely külön foglalkozik az elektromos rollerek használatával. Egyelőre nincs végleges döntés, azokról majd a kérdőív kiértékelése és az esetleges új előírás- vagy jogszabály-módosítási tervezetek megjelenése után kerülhet sor.

Illusztráció

Fotó: Unsplash

Hatalmas különbségek lehetnek a díjak között

A szakember kiemelte azt is, hogy érdemes résen lenni, mert az elektromos rollerekre köthető kötelező felelősségbiztosítási díjak között jelentős különbségek lehetnek.

A Netrisk adatai szerint az átlagos éves díj idén 8400 forint volt, ami közel 28 százalékkal több az egy évvel korábbi 6500 forintnál.

A díjnövekedés részben a balesetek magasabb számával magyarázható, azaz a biztosítók komolyabb kockázatot látnak a rollerek használatában.