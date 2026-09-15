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Dráva

Különleges kincsek kerültek elő a Dráva partján – fotók

1 órája
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Értékes régészeti leletekkel gyarapodott a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum gyűjteménye a Dráva partján végzett kutatásoknak köszönhetően. A feltárások során római kori pénzeket, kerámiatöredékeket, fibulamaradványokat, valamint egy restaurálható díszsarkantyút is találtak.
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Drávarégészeti leletekKaposvár

Jelentős régészeti leletekre, köztük több korszakból származó római kori pénzekre bukkant a Rippl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata a Dráva partján – számolt be róla az intézmény Facebook-oldalán.

római érmék, római kori lelet, régészeti lelet, Dráva, Rippl-Rónai Múzeum, Vespasianus, Antoninus Pius, Gallienus, Pannonia, díszsarkantyú A római kori pénzek több évszázad numizmatikai emlékeit őrzik
A római kori pénzek több évszázad numizmatikai emlékeit őrzik
Fotó: Rippl-Rónai Múzeum/Facebook

A múzeum közlése szerint a csapat az elmúlt hetekben többször is kutatott a folyó partján, és számos értékes tárggyal gyarapította az intézmény gyűjteményét. Nagy mennyiségű kerámiatöredék, fibulamaradványok és más fémtárgyak is előkerültek, a leletek közül azonban különösen figyelemre méltó a több évszázadot felölelő római kori numizmatikai anyag.

Császárok pénzei kerültek elő

A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzét találták meg. A középső császárkorból Antoninus Pius kiváló állapotban fennmaradt denariusa, valamint a császár feleségét, Faustinát ábrázoló bronzpénz került elő.

A 3. századi érmék közül a múzeum Gallienus császár pénzét emelte ki. Az érme hátlapján egy globust és hajókormányt tartó kentaur látható. A verdejel alapján a pénzt Heracleában verték, a mai Törökország európai, Márvány-tenger menti térségében, ahonnan Pannoniába került.

A késő római korból Nagy Constantinus, II. Constantius és Valentinianus császárok különböző pénzeit is megtalálták.

A római kori pénzek mellett díszsarkantyút is találtak

A múzeum különösen izgalmas leletként számolt be egy feltehetően a 3. századból származó díszsarkantyúról is. A tárgy két darabban került elő, állapota azonban lehetővé teszi a restaurálását.

 

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