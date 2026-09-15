Különleges kincsek kerültek elő a Dráva partján – fotók

Jelentős régészeti leletekre, köztük több korszakból származó római kori pénzekre bukkant a Rippl-Rónai Múzeum közösségi régészeti csapata a Dráva partján – számolt be róla az intézmény Facebook-oldalán.

A római kori pénzek több évszázad numizmatikai emlékeit őrzik

Fotó: Rippl-Rónai Múzeum/Facebook

A múzeum közlése szerint a csapat az elmúlt hetekben többször is kutatott a folyó partján, és számos értékes tárggyal gyarapította az intézmény gyűjteményét. Nagy mennyiségű kerámiatöredék, fibulamaradványok és más fémtárgyak is előkerültek, a leletek közül azonban különösen figyelemre méltó a több évszázadot felölelő római kori numizmatikai anyag.

Császárok pénzei kerültek elő

A kora római korból Vespasianus császár ezüstpénzét találták meg. A középső császárkorból Antoninus Pius kiváló állapotban fennmaradt denariusa, valamint a császár feleségét, Faustinát ábrázoló bronzpénz került elő.

A 3. századi érmék közül a múzeum Gallienus császár pénzét emelte ki. Az érme hátlapján egy globust és hajókormányt tartó kentaur látható. A verdejel alapján a pénzt Heracleában verték, a mai Törökország európai, Márvány-tenger menti térségében, ahonnan Pannoniába került.

A késő római korból Nagy Constantinus, II. Constantius és Valentinianus császárok különböző pénzeit is megtalálták.

A római kori pénzek mellett díszsarkantyút is találtak

A múzeum különösen izgalmas leletként számolt be egy feltehetően a 3. századból származó díszsarkantyúról is. A tárgy két darabban került elő, állapota azonban lehetővé teszi a restaurálását.