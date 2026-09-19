Ontja magából a kincseket a Duna – újabb közel kétezer éves emlék került elő

Újabb római kori lelet került elő a Dunából Dunaújvárosnál, ahol az alacsony vízállás miatt az utóbbi időszakban sorra bukkannak felszínre az ókori emlékek. Ezúttal egy sírkő töredékét találták meg, amelyet az Intercisa Múzeumba szállítottak.

Gillich Gergő a sirkő töredékével, aminek felfedezéséről legutóbb számolt be a múzeum, Forrás: Mágnes Horgászat Official csoport/Gillich Gergő

Sorra kerülnek elő a római kori leletek a Dunából

A leletre Gillich Gergőék bukkantak rá egy nehezen kutatható helyen. A múzeum beszámolója szerint az újabb felfedezés tovább bővíti azoknak a római kori emlékeknek a sorát, amelyeket a Duna visszahúzódása tett hozzáférhetővé.

A térségben már augusztusban egymást követték a különleges felfedezések. Előkerült többek között egy Jupiternek szentelt római oltárkő, egy mészkőtábla töredéke, valamint egy Deus Sol, vagyis a napisten tiszteletére készült oltártöredék is.

Találtak egy szőlőfürtökkel, indákkal és levelekkel díszített kőtöredéket, valamint egy olyan sírkőrészletet is, amelyen még az egykori zöld festés nyomai is megmaradtak.A legnagyobb visszhangot egy szinte teljesen ép római kori szobor keltette, amely szintén a Duna medréből került elő. A római kori lelet vizsgálata jelenleg is tart, és a felfedezés a nemzetközi szakmai sajtó figyelmét is felkeltette.

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