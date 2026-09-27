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roncsautó

Különleges roncsautó-temetőre bukkantak egy magyar erdő mélyén

26 perce
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Évtizedek óta ugyanott állnak az erdőben azok az autók, amelyekre egy veteránautókkal foglalkozó csapat talált rá.
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roncsautóerdőtemető

Egészen különleges roncsautó-temetőre bukkant az Oldtimer Automobil Kft. csapata. A főváros közelében több évtizede magukra hagyott autók maradványaira találtak, köztük egy 1966-os Skoda 1000 MB-re, egy Oltcitre és egy Opel Kadettra – írja a Zaol

roncsautó
Évtizedek óta az erdő fogságában pusztulnak különleges autók: egy 1966-os Skoda, egy Oltcit és egy Opel Kadett is előkerült a titokzatos roncsautó-temetőből.
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Legalább 40 éve az erdőben rohad a Skoda

A cég vezetője Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy már két éve felfedezte az erdő mélyén a Skoda roncsát, most pedig ismét megnézte, mi maradt belőle. 

A szétdobált alkatrészeket valamelyest összerendezte, de az autóból már aligha lehetne bármit megmenteni.

A becslések szerint a Skoda legalább 40 éve állhat a helyszínen. Külön érdekesség, hogy az alvázszáma még megvan, így elvileg akár az egykori tulajdonos is azonosítható lenne. Az azonban továbbra is rejtély, hogyan került a kocsi az erdő közepére.

Roncsautó az erdő közepén. Már a sziluettje sem látszik, pedig egykor menő verda volt.
Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Egy Oltcitot a fák is teljesen körbenőttek

A területen egy Oltcitot is találtak, amely a tulajdonos szerint új kora óta ugyanott áll. A körülbelül 34 éve magára hagyott autót már teljesen körbenőtték a fák. A cég vezetője elmondása szerint nagyjából tíz éve próbálja megvásárolni, ám a tulajdonos semmilyen megkeresésre nem reagál.

Egy 1989-ben Magyarországon vásárolt Opel Kadettra is rábukkantak. Az autó körülbelül öt éve nem rendelkezik műszakival, pedig a beszámoló szerint szinte gyári állapotban maradt meg.

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

A roncsautó-temető pontos helyét nem hozták nyilvánosságra. A cég vezetője attól tart, hogy ellenkező esetben vandálok keresnék fel a területet.

 

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