Hajszálon múlt, hogy felgyújtsák a gimnázium előtti parkot a hajdú-bihari gyerekek – videón a döbbenetes jelenet

Nem sokon múlt a tragédia a hajdú-bihari Polgár egyik parkjában, ahol két rongáló fiatal tört-zúzott. Nem elég, hogy a város gimnáziuma előtti területen a gondosan ápolt növényzetet teljesen tönkre tették, később még tüzet is gyújtottak.

A rongáló gyerekek a törés-zúzás után gyújtogatni kezdtek

Fotó: Facebook/Tóth József

A térfigyelő kamera által rögzített felvételen látszik, hogy a parkban gyújtott tűz egy ponton a füves területre is átterjed.

Végül sikerült megfékezniük a lángokat, ám távozáskor kövekkel dobálva próbálták meg tönkre tenni a térfigyelő kamerákat.

Kiakadt a polgármester, keményen üzent a fiataloknak

Tóth József polgármester szokatlanul erős hangvételű bejegyzésben fejezte ki felháborodását – írja a Haon.

„A keserves úristenit!” – kezdte szeptember 1-én közzétett bejegyzését Polgár város polgármestere, amikor még csak a rongálásról volt tudomása. Mint írta, a nyári hőség ellenére gondozott növényzet esett értelmetlen pusztítás áldozatául.

A kánikula, hőség, az esőmentes nyár idején is sikerült életben tartani a gimnázium előtti közösségi teret, benne a kis fákat, cserjéket és virágokat. Hétfőn reggelre eszetlen rongálás áldozatai lettek

– fogalmazott.

„Mit tegyek polgármesterként, mit tegyünk polgáriként, s tehetünk-e egyáltalán hatékonyan és jogszerűen valamit a barbárok ellen?” – tette fel a kérdést.

Szeptember 2-án a polgármester egy videót tett közzé, amelyen amelyen a rongálók láthatóak, amint gyújtogatnak a parkban.

„Atya világ! Ezek a kisfákat is letipró hülye gyerekek kis híján felgyújtották az iskola előtti teret, majd kövekkel megdobálták a tértfigyelő kamerát. Ez nem maradhat következmények nélkül...” – írta a videóhoz.

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