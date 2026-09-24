Megjelent Magyarországon a veszélyes rovar, riadót fújtak a szakértők

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma pöttyös lámpahordó-kabócát (Lycorma delicatula) azonosított. Ezzel az uniós zárlati károsítók közé tartozó rovar jelenlétét elsőként igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A közelmúltban Moldovában is azonosították. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a különféle gyümölcs- és erdészeti fákra, összesen mintegy 100 tápnövénye van.

Veszélyes rovar: Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó-kabóca

Fotó: Nébih

A lakossági bejelentéseknek kiemelt szerepük van a károsítók mielőbbi észlelésében, ezt jól mutatja, hogy az első hazai előfordulást is egy bejelentés alapján sikerült azonosítani.

Fontos, hogy már gyanú esetén is azonnal tegyenek bejelentést

– írja közleményében a Nébih.

Egy lakossági bejelentés buktatta le

Egy Bács-Kiskun vármegyei lakos 2026 nyarán jelezte a hatóságnak, hogy ismeretlen rovart talált az ingatlanán.

A fényképek alapján felmerült a pöttyös lámpahordó-kabóca gyanúja, amelyet a laboratóriumi vizsgálatok később meg is erősítettek.

A hatóság ezt követően megkezdte a szükséges karanténintézkedéseket. A faj jelenléte azért is jelentős, mert ez az első igazolt előfordulása az Európai Unió területén.

Több mint száz növényfajt támadhat meg

Az Európai és Földközi-tenger Melléki Növényvédelmi Szervezet (EPPO) adatai és a tengerentúli tapasztalatok alapján a polifág károsító több mint 100 növényfajon képes táplálkozni, és gyorsan terjed. A rovar közvetlen kártétele is jelentős lehet, nagy egyedszám esetén folyamatos szívogatásával jelentősen legyengíti a növényt. Ennél is nagyobb kárt azonban a másodlagos, közvetett hatása okozhat.

A fertőzött növényeket jelentősen legyengíti, miközben a szúrási sebek és váladék a kórokozók és más kártevők megjelenését is elősegítik. A károsító komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a gyümölcs- és erdészeti fákra.

Észak-Amerikában helyenként a szőlőtermés 90 százalékának elvesztését is okozta.

A szőlőültetvények mellett a kabóca egyik legfontosabb tápnövénye a hazánkban is elterjedt bálványfa, de jelentős gazdasági károkat okozhat gyümölcsfákban, valamint erdészeti és díszfákban is. A nőstények a tojáscsomókat szinte bármilyen sima felületre lerakják, ezért a rovar kezeletlen faanyagokon, illetve kamionokon, szállítókonténereken és vasúti kocsikon is könnyen terjedhet.

Mivel a faj jelenlegi igazolt előfordulása az első az Európai Unió területén, a megtelepedés és elterjedés megakadályozásában a hatósági intézkedések mellett kiemelten fontos a lakosság ébersége és a korai bejelentés.

Miről ismerhető fel ez a veszélyes rovar?

A pöttyös lámpahordó-kabóca fiatal nimfái jellegzetes, fekete-fehér, később vörös-fekete-fehér mintázatukról ismerhetők fel. A kifejlett kabócák elülső szárnyai szürkék, fekete foltokkal, hátulsó szárnyaikon pedig piros színezet látható.