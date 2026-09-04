Megállapodott az RTL és az ATV, nagy változás jön 2027-től

Az RTL Magyarország stratégiájának továbbra is fontos része a lineáris csatornaportfólió, amely a hazai médiapiac egyik legerősebb hirdetési platformja. Ezt erősíti a saleshouse portfóliójának bővítése: 2027. január 1-jétől az RTL Saleshouse értékesíti az ATV és az ATV Extra reklámidejét – tudatta a hírcsatorna.

Nagy változás az ATV-nél: az RTL veszi át a reklámértékesítést

Fotó: Facebook/képmontázs

Az együttműködés bővíti az RTL lineáris kínálatát és a hirdetők elérését, miközben az ATV és az ATV Extra nézői profiljukkal jól kiegészítik a meglévő portfóliót. A két csatorna közéleti fókuszával, infotainment- és főként élő saját gyártású tartalmaival a hazai televíziós piac meghatározó szereplője.

Az ATV szerint új lehetőségeket hoz az együttműködés

Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója szerint a partnerség fontos mérföldkő a csatorna életében. Úgy véli, az RTL Saleshouse piaci jelenléte és szakmai tapasztalata hozzájárulhat az ATV pozíciójának további erősítéséhez.

Az együttműködést azzal a céllal kötöttük meg, hogy hosszú távon értéket teremtsünk az ATV, az RTL Saleshouse, valamint hirdetőpartnereink számára egyaránt. Bízunk abban, hogy a partnerség hozzájárul az ATV piaci pozíciójának további erősítéséhez, és támogatja azt a törekvésünket, hogy a változó médiakörnyezetben is stabil, meghatározó szereplőként, hiteles és minőségi tartalmakkal legyünk jelen

– nyilatkozta Németh S. Szilárd.

Az ATV vezérigazgatója egyúttal megköszönte az Atmediának az elmúlt hét év együttműködését. Hangsúlyozta: az ATV értékesítési csapata továbbra is közvetlenül elérhető marad a szponzorációs, tartalmi és online megjelenések iránt érdeklődő partnerek számára.

Dudás Gergely, az RTL bevételekért felelős vezérigazgató-helyettese kiemelte: az ATV egyedi szereplő a hazai médiapiacon, amelyet elsősorban közéleti tematikája és saját gyártású műsorai különböztetnek meg. Szerinte

az együttműködés egyszerre erősíti az RTL Saleshouse portfólióját és azt a meggyőződésüket, hogy a lineáris televíziózás továbbra is meghatározó szerepet tölt be a magyar médiapiacon.

Az új csatornákkal az RTL Magyarország tovább erősíti pozícióját, és a változó médiapiacon is versenyképes, jövőálló megoldásokat kínál partnereinek.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy jelentős személyi változások jönnek szeptembertől az ATV-nél.