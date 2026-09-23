Rühfertőzést mutattak ki a Szent Imre kórházban

Szociális otthonból behurcolt rüh okozott felfordulást a Szent Imre Oktatókórház belgyógyászati osztályán. A parazitás megbetegedést a mikroszkopikus méretű rühatkák okozzák, és rendkívül kellemetlen, éjszakai viszketéssel, valamint bőrkiütésekkel jár.

Rühös beteget szállítottak a kórházba (Fotó: Szent Imre Kórház)

Dolgozók és betegek is megfertőződtek

Az Origót a kórház sajtóosztálya arról tájékoztatta, hogy a fertőzés nem érintett hatalmas tömeget, de a pácienseket és a dolgozókat egyaránt elérte. Az intézmény azonnal szigorú intézkedéseket vezetett be: nemcsak a tüneteket mutató betegeket, hanem a potenciális fertőzötteket is rögtön kezelés alá vonták.

„Kórházunkban valóban fordultak elő rühfertőzések korábban. Amint azt vizsgálatunk megállapította,

egy szociális otthonból az egyik belgyógyászai osztályra beszállított beteg hurcolta be a parazitát. A fertőzöttek száma nem volt számottevő, ugyanakkor mind betegeket, mind munkatársakat érintett a fertőzés.

Fontos kiemelni, hogy nem csak a tüneteket mutató, de a potenciális fertőzötteket is kezelés alá vontuk. A protokoll szerint az észlelés pillanatában, 12 és 24 óra után, majd a 7. és a 14. napon kezeltük betegeinket. Emellett a protokollnál szigorúbb izolációt alkalmaztunk, az érintett helyiségeket, szöveteket és tárgyakat vegyileg kezeltük. Az érintett dolgozók minimum egy hét távollét és bőrgyógyászati vizsgálat után állhattak újra munkába. Látogatási tilalom elrendelésére nem került sor, de az izolált betegek látogatásához egyszer használatos védőfelszerelést biztosítottunk. Hatósági szemle is történt az eset kapcsán, amely során nem találtak mulasztást. A jelzett esetek hetekkel ezelőtt történtek, jelenleg nincs ilyen megbetegedés kórházunkban” – közölte érdeklődésünkre a kórház.

Miért nem vették észre a rüh tüneteit?

Egyelőre kérdés, hogyan történhetett meg, hogy a szociális otthon dolgozói nem vették észre az igencsak feltűnő tüneteket, mint ahogy az is kivizsgálást indokolhat, hogy a parazita jelenlétét miért nem szúrták ki azonnal a kórházban betegfelvételkor.

Egy általunk megkérdezett, neve elhallgatását kérő szakjogász elmondása szerint a felelősök részéről akár a gondatlan veszélyeztetés is felmerülhet.