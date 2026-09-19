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ryan reynolds

Hollywoodig jutott egy apró nógrádi falu – Ryan Reynolds filmjében tűnt fel

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Egy apró magyar település is feltűnik egy látványos hollywoodi produkcióban. Ryan Reynolds Mayday című filmjében Rákóczibánya főútját szúrták ki a szemfüles nézők.
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ryan reynoldsrákóczibányasalgótarjánfilm

Újabb magyar helyszínt fedeztek fel Ryan Reynolds Mayday című filmjében. A szemfüles nézők ezúttal Rákóczibánya főútját szúrták ki a produkció egyik jelenetében.

Újabb magyar helyszínt szúrtak ki a Mayday című filmben. Ryan Reynolds produkciójában Rákóczibánya főútja is feltűnik.
Újabb magyar helyszínt szúrtak ki a Mayday című filmben. Ryan Reynolds produkciójában Rákóczibánya főútja is feltűnik Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ryan Reynolds filmjében tűnt fel egy magyar falu

Korábban már kiderült, hogy Salgótarján központja is feltűnik a film egyes képkockáin. Most azonban egy másik nógrádi település is bekerült a látványos jelenetek közé.

A Mayday egyik jelenetében a már korábbról ismert piros kocka Lada nemcsak Salgótarján utcáin halad végig, hanem Rákóczibánya főútján is feltűnik. A nógrádi település így újabb magyar helyszínként jelenik meg Ryan Reynolds filmjében, ami különösen érdekes lehet azoknak, akik jól ismerik a környéket – írja a NOOL.

 

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