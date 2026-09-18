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Samsung

Lépett a Samsung Gödön, új rendszert helyeztek üzembe

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Valós idejű levegőminőség-mérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország Zrt. A helyi Samsung-gyár körül elhelyezett három állomás a szálló port, a szén-dioxidot, valamint a gázokat és illékony vegyületeket méri. A társaság júniusban jelentette be, hogy átfogó környezetvédelmi akciótervet valósítanak meg, a levegőminőség-mérési rendszert ennek a részeként telepítették.
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SamsunglevegőminőségSamsung SDIGöd

Valós idejű levegőminőség-mérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung SDI Magyarország Zrt. - közölte a társaság pénteken az MTI-vel. A helyi Samsung-gyár körül elhelyezett három állomás a szálló port, a szén-dioxidot, valamint a gázokat és illékony vegyületeket méri.

Magyar Péter
Levegőminőség-mérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung / Fotó: Bődey János

Levegőminőség-mérő rendszert helyezett üzembe Gödön a Samsung

A rendszereszközök időjárásállók, napelemmel és akkumulátorral üzemelnek, így a hálózati áramtól függetlenül működhetnek. A mérési adatokat a levegotisztasaggod.hu oldal folyamatosan mutatja.

A Samsung azt ígéri, hogy hamarosan újabb állomással egészül ki a rendszer.

A társaság júniusban jelentette be, hogy átfogó környezetvédelmi akciótervet valósítanak meg, a levegőminőség-mérési rendszert ennek a részeként telepítették. Korábban a gyár működését politikusok és civilek is kifogásolták, de a Samsung februárban azt közölte, hogy a hírekben hamis adatok és félrevezető információk jelentek meg.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal korábbi közleménye szerint a gödi üzem nem veszélyezeti a környezetet, az egységes környezethasználati engedély a Kúria döntése értelmében hatályos.

 

 

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