Sárgarépának ütötte be a legót: elítélték a polgármestert, magánéleti válságra hivatkozik

Legót lopott sárgarépa kódjával, 900 ezer forint pénzbüntetést kap a terpesi polgármester. Bujáki Ferenc tettét magánéleti problémáival magyarázta.

Sárgarépa kódjával lopott legót a Tescóból a polgármester

Sárgarépa kódjával lopott legót a Tescóból a polgármester

Folytatólagosan megvalósított, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt 900 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte jogerősen az Egri Járásbíróság Terpes polgármesterét, aki úgy lopott legót az egri Tescóból, hogy sárgarépa kódját használta az önkiszolgáló kasszánál – írta a hvg.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Bujáki Ferenc a legismertebb trükköt alkalmazta az önkiszolgáló kasszánál. Édességet, három doboz legót és mosóport tett a kosarába – közel ötvenezer forint értékben –, ezután viszont nem a termékeken lévő vonalkódokat olvasta le, hanem a sárgarépa kódját használta, így pedig kevesebb mint kétezer forintot fizetett.

A férfit az üzlet biztonsági őre tartóztatta fel még május elején, de mint kiderült, a polgármester többször alkalmazta ugyanezt a trükköt, minden esetben a sárgarépa kódját használta a drágább termékeké helyett.

A bíróság kártérítés megfizetésére is kötelezte a vádlottat, valamint az eljárásban felmerült bűnügyi költséget és illetéket is meg kell fizetnie – közölte az Egri Törvényszék.

A polgármester korábban a bíróságon elismerte bűnösségét, és vállalta tettéért a felelősséget. A lap a törvényszéki szóvivőtől azt is megtudta, hogy Bujáki magánéleti problémáival indokolta tettét.

Az ítélet ellen nem érkezett fellebbezés, azt mind az ügyész, mind a védő és a vádlott tudomásul vette.