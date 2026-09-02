Sebestyén Balázs felhívta Vitézy Dávidot – szokatlan kéréssel fordult hozzá

Szokatlan telefonhívásra került sor a Most Wanted – A Hajsza című műsorban: Sebestyén Balázs Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől kért segítséget egy feladat megoldásához. A tárcavezető utánanézett a kért információnak, majd később vissza is hívta a műsorvezetőt.

Sebestyén Balázs telefonon érdeklődött Vitézy Dávidnál a Kecskeméten tartózkodó tehervonatokról

Fotó: MW Bulvár

Hétfőn indult el az RTL-en a Most Wanted – A Hajsza új évada. A műsor második játéknapján Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci azt próbálta kitalálni, hogyan szabadulhatnának meg az autójukon elrejtett jeladótól.

A nyomkövetőt Majoros Péter Majka helyezte el a járművön, így az üldözött celebek követni tudták, merre jár a háromfős nyomozócsapat.

Sebestyén Balázs Vitézy Dávidot hívta segítségül

A nyomozók azt tervezték, hogy a kecskeméti vasútállomáson egy vonatra helyezik a jeladót, így próbálva félrevezetni az őket követőket. Ehhez azonban tudniuk kellett, milyen vonatok tartózkodnak éppen az állomáson.

Sebestyén Balázs ezért telefonon felhívta Vitézy Dávidot, és megkérdezte tőle, hogy áll-e Kecskeméten olyan tehervonat, amely messzire indul. A tárcavezető azt válaszolta, hogy gyorsan utánanéz a kérdésnek.

Vitézy Dávid később vissza is hívta a műsorvezetőt, és tájékoztatta arról, milyen tehervonatok állnak a kecskeméti állomáson.

Vitézy Dávid később a Facebook-oldalán is beszámolt a műsorban történtekről. Bejegyzésében azt írta, közlekedési és beruházási miniszterként számított arra, hogy időnként váratlan problémákat kell megoldania, arra azonban nem, hogy Sebestyén Balázs, Frohner Fecó és Pápai Joci egy nyomkövető eltüntetéséhez kér majd tőle segítséget.