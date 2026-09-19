Hatalmas előrelépés: a világ élmezőnyében a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem bekerült a világ 50 legjobb felsőoktatási intézménye közé gyógyszertudományokban a ShanghaiRanking 2026-os szakterületi világrangsorában. Az egyetem a tavalyi 51–70. hely után idén már a 44. pozíciót szerezte meg.

A Semmelweis Egyetem fogorvostudományban Kelet-Közép-Európa legmagasabban rangsorolt intézménye lett

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A Semmelweis a hét számára releváns szakterületi listából hatban a legjobb helyen végzett a magyar egyetemek között. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban régiós szinten is a legjobb eredményt érte el, míg klinikai orvostudományban holtversenyben került az első helyre a régióban – közölte az egyetem.

Nyolc év alatt jelentősen javított a Semmelweis Egyetem

A legnagyobb előrelépés a gyógyszertudományok területén történt. A Semmelweis 2018-ban még a 300–400. hely között szerepelt, 2026-ra azonban már a 44. pozícióig jutott. Az idei listán többek között a Pennsylvaniai Egyetemet, az Imperial College Londont és a Leuveni Katolikus Egyetemet is megelőzte.

Más területeken is javult az intézmény helyezése. Fogorvostudományban a tavalyi 224. helyről a 187.-re, orvosi technológiában pedig a 211.-ről a 197. pozícióba lépett előre. Klinikai orvostudományban a 151–200., biológiában pedig a 201–300. hely közé került.

Fogorvostudományban a Semmelweis a legmagasabban rangsorolt kelet-közép-európai intézmény lett, míg orvosi technológiában egyetlen magyar egyetemként szerepel a rangsorban.

Merkely Béla szerint a hosszú távú munka hozta meg az eredményt

Merkely Béla rektor az eredményeket a folyamatos oktatási és kutatási munkával, valamint a Harvard és a Semmelweis közötti, négy éve tartó együttműködéssel hozta összefüggésbe. Hangsúlyozta, hogy az egyetem az oktatás, a gyógyítás, valamint a kutatás és innováció területén egyaránt további fejlődésre törekszik.