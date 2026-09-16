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Valaki egymilliárd forintot nyert: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét

lottó

Valaki egymilliárd forintot nyert: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét

19 perce
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Újabb milliárdosa van Magyarországnak! Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait!
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lottóSkandináv lottónyeremény

Rekordösszegű nyereményért lehetett játszani a Skandináv lottón, ugyanis hosszú hónapok óta senki sem találta el mind a hét számot. Most azonban valakinek sikerült.

Mutatjuk a Skandináv lottó milliárdot érő számait
Mutatjuk a Skandináv lottó milliárdot érő számait
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

2026. szeptember 16-án, a 38. játékhéten a következő nyerőszámokat sorsolták ki a Skandináv lottón:

Első számsor:

  • 2 (kettő)
  • 9 (kilenc)
  • 10 (tíz)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 22 (huszonkettő)
  • 30 (harminc)
  • 33 (harminchárom)

Második számsor:

  • 4 (négy)
  • 15 (tizenöt)
  • 16 (tizenhat)
  • 25 (huszonöt)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 32 (harminckettő)
  • 33 (harminchárom)

Egy darab telitalálatos szelvény született. A szerencsés nyertes jutalma 1 026 873 960 Ft. A jövő héten 70 millióért lehet játszani.

A múlt heti nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.

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