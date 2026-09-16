Valaki egymilliárd forintot nyert: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét

Rekordösszegű nyereményért lehetett játszani a Skandináv lottón, ugyanis hosszú hónapok óta senki sem találta el mind a hét számot. Most azonban valakinek sikerült.

Mutatjuk a Skandináv lottó milliárdot érő számait

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

2026. szeptember 16-án, a 38. játékhéten a következő nyerőszámokat sorsolták ki a Skandináv lottón:

Első számsor:

2 (kettő)

9 (kilenc)

10 (tíz)

19 (tizenkilenc)

22 (huszonkettő)

30 (harminc)

33 (harminchárom)

Második számsor:

4 (négy)

15 (tizenöt)

16 (tizenhat)

25 (huszonöt)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

33 (harminchárom)

Egy darab telitalálatos szelvény született. A szerencsés nyertes jutalma 1 026 873 960 Ft. A jövő héten 70 millióért lehet játszani.

A múlt heti nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.