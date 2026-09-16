Valaki egymilliárd forintot nyert: elvitték a Skandináv lottó főnyereményét

Újabb milliárdosa van Magyarországnak! Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait!
Rekordösszegű nyereményért lehetett játszani a Skandináv lottón, ugyanis hosszú hónapok óta senki sem találta el mind a hét számot. Most azonban valakinek sikerült.
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai
2026. szeptember 16-án, a 38. játékhéten a következő nyerőszámokat sorsolták ki a Skandináv lottón:
Első számsor:
- 2 (kettő)
- 9 (kilenc)
- 10 (tíz)
- 19 (tizenkilenc)
- 22 (huszonkettő)
- 30 (harminc)
- 33 (harminchárom)
Második számsor:
- 4 (négy)
- 15 (tizenöt)
- 16 (tizenhat)
- 25 (huszonöt)
- 29 (huszonkilenc)
- 32 (harminckettő)
- 33 (harminchárom)
Egy darab telitalálatos szelvény született. A szerencsés nyertes jutalma 1 026 873 960 Ft. A jövő héten 70 millióért lehet játszani.
A múlt heti nyerőszámokat ide kattintva lehet megnézni.
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