Lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a Skandináv lottó nyerőszámait!

A múlt héten egy szerencsés nyertes rekordnyereményt zsebelhetett be: egymilliárd forinttal lett gazdagabb a Skandináv lottónak köszönhetően. Vajon az e heti sorsolás után is lett egy újabb milliomosa az országnak?

Vajon kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottó e heti nyerőszámaival?

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A 39. játékhéten, 2026. szeptember 23-án a következő nyerőszámokat húzták ki a Skandináv lottón:

Első számsor:

6 (hat)

9 (kilenc)

11 (tizenegy)

16 (tizenhat)

22 (huszonkettő)

24 (huszonnégy)

29 (huszonkilenc)

Második számsor:

7 (hét)

14 (tizennégy)

18 (tizennyolc)

20 (húsz)

21 (huszonegy)

25 (huszonöt)

35 (harmincöt)

A héten telitalálatos szelvény nem volt, a jövő héten 135 millió forintért lehet ikszelni.