Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Se fizetni, se átutalni nem lehet majd: országos leállás jön az egyik legnagyobb banknál

Rendkívüli

Újabb drámai hír érkezett a Szent Imre Kórházból: leszúrta magát az egyik beteg

lottó

Lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a Skandináv lottó nyerőszámait!

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A múlt héten elvitték az egymilliárdos főnyereményt. Ezúttal kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóSkandináv lottólottósorsolás

A múlt héten egy szerencsés nyertes rekordnyereményt zsebelhetett be: egymilliárd forinttal lett gazdagabb a Skandináv lottónak köszönhetően. Vajon az e heti sorsolás után is lett egy újabb milliomosa az országnak?

Vajon kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottó e heti nyerőszámaival?
Vajon kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottó e heti nyerőszámaival?
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A 39. játékhéten, 2026. szeptember 23-án a következő nyerőszámokat húzták ki a Skandináv lottón:

Első számsor:

  • 6 (hat)
  • 9 (kilenc)
  • 11 (tizenegy)
  • 16 (tizenhat)
  • 22 (huszonkettő)
  • 24 (huszonnégy)
  • 29 (huszonkilenc)

Második számsor:

  • 7 (hét)
  • 14 (tizennégy)
  • 18 (tizennyolc)
  • 20 (húsz)
  • 21 (huszonegy)
  • 25 (huszonöt)
  • 35 (harmincöt)

A héten telitalálatos szelvény nem volt, a jövő héten 135 millió forintért lehet ikszelni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!