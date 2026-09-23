Lett újabb milliomosa Magyarországnak? Mutatjuk a Skandináv lottó nyerőszámait!

A múlt héten elvitték az egymilliárdos főnyereményt. Ezúttal kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
A múlt héten egy szerencsés nyertes rekordnyereményt zsebelhetett be: egymilliárd forinttal lett gazdagabb a Skandináv lottónak köszönhetően. Vajon az e heti sorsolás után is lett egy újabb milliomosa az országnak?
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai
A 39. játékhéten, 2026. szeptember 23-án a következő nyerőszámokat húzták ki a Skandináv lottón:
Első számsor:
- 6 (hat)
- 9 (kilenc)
- 11 (tizenegy)
- 16 (tizenhat)
- 22 (huszonkettő)
- 24 (huszonnégy)
- 29 (huszonkilenc)
Második számsor:
- 7 (hét)
- 14 (tizennégy)
- 18 (tizennyolc)
- 20 (húsz)
- 21 (huszonegy)
- 25 (huszonöt)
- 35 (harmincöt)
A héten telitalálatos szelvény nem volt, a jövő héten 135 millió forintért lehet ikszelni.
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