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lottó

135 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a Skandináv lottón

43 perce
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Mutatjuk az e heti nyerőszámokat! Vajon ezúttal kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
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lottóSkandináv lottólottósorsolás

Megtartották szeptember utolsó lottósorsolását: ezúttal a héten Skandináv lottót kitöltők izgulhattak, ugyanis 135 millió forintos főnyereményért ment az ikszelés.

Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait
Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait
Fotó: Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

2026. szeptember 30-én, a 40. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:

Első számsor:

  • 3 (három)
  • 14 (tizennégy)
  • 16 (tizenhat)
  • 18 (tizennyolc)
  • 20 (húsz)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 32 (harminckettő)

Második számsor:

  • 3 (három)
  • 4 (négy)
  • 10 (tíz)
  • 16 (tizenhat)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 34 (harmincnégy)
  • 35 (harmincöt)

A héten nem volt telitalálat, a jövő héten 210 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva lehet megnézni a legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat, itt pedig a hatoslottó legutóbbi, vasárnap kisorsolt számait mutatjuk.

 

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