135 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a Skandináv lottón

Megtartották szeptember utolsó lottósorsolását: ezúttal a héten Skandináv lottót kitöltők izgulhattak, ugyanis 135 millió forintos főnyereményért ment az ikszelés.

Mutatjuk a Skandináv lottó e heti nyerőszámait

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

2026. szeptember 30-én, a 40. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:

Első számsor:

3 (három)

14 (tizennégy)

16 (tizenhat)

18 (tizennyolc)

20 (húsz)

29 (huszonkilenc)

32 (harminckettő)

Második számsor:

3 (három)

4 (négy)

10 (tíz)

16 (tizenhat)

19 (tizenkilenc)

34 (harmincnégy)

35 (harmincöt)

A héten nem volt telitalálat, a jövő héten 210 millió forintért lehet ikszelni.

Ide kattintva lehet megnézni a legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat, itt pedig a hatoslottó legutóbbi, vasárnap kisorsolt számait mutatjuk.