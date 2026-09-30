135 millió forint volt a tét: ezekkel a számokkal lehetett nyerni a Skandináv lottón

Mutatjuk az e heti nyerőszámokat! Vajon ezúttal kinek kedvezett a szerencse a Skandináv lottón?
Megtartották szeptember utolsó lottósorsolását: ezúttal a héten Skandináv lottót kitöltők izgulhattak, ugyanis 135 millió forintos főnyereményért ment az ikszelés.
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai
2026. szeptember 30-én, a 40. játékhéten a következő nyerőszámokat húzták ki:
Első számsor:
- 3 (három)
- 14 (tizennégy)
- 16 (tizenhat)
- 18 (tizennyolc)
- 20 (húsz)
- 29 (huszonkilenc)
- 32 (harminckettő)
Második számsor:
- 3 (három)
- 4 (négy)
- 10 (tíz)
- 16 (tizenhat)
- 19 (tizenkilenc)
- 34 (harmincnégy)
- 35 (harmincöt)
A héten nem volt telitalálat, a jövő héten 210 millió forintért lehet ikszelni.
Ide kattintva lehet megnézni a legutóbbi ötöslottó-nyerőszámokat, itt pedig a hatoslottó legutóbbi, vasárnap kisorsolt számait mutatjuk.
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