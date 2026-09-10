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Ezekkel a számokkal lehetett elvinni a rekordösszegű főnyereményt a Skandináv lottón

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925 millió forint volt a tét. Mutatjuk, mely számokkal lehetett nyerni a Skandináv lottón.
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A Skandináv lottó 27 éves történetében soha nem volt olyan magas a főnyeremény összege, mint most. De vajon elvitte valaki a rekordösszeget a szerdai sorsoláson?

Vajon kinek hozott szerencsét a Skandináv lottó a héten?
Vajon kinek hozott szerencsét a Skandináv lottó a héten?
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A Skandináv lottó 37. játékhetében, szeptember 9-én az alábbi nyerőszámokat húzták ki:

Első számsor:

  • 6 (hat)
  • 8 (nyolc)
  • 10 (tíz)
  • 15 (tizenöt)
  • 17 (tizenhét)
  • 18 (tizennyolc)
  • 33 (harminchárom)

Második számsor:

  • 5 (öt)
  • 17 (tizenhét)
  • 18 (tizennyolc)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 27 (huszonhét)

Ezúttal nem született telitalálat, így a jövő héten már kerek egymilliárd forintos főnyereményért lehet játszani.

 

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