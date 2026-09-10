Ezekkel a számokkal lehetett elvinni a rekordösszegű főnyereményt a Skandináv lottón

A Skandináv lottó 27 éves történetében soha nem volt olyan magas a főnyeremény összege, mint most. De vajon elvitte valaki a rekordösszeget a szerdai sorsoláson?

Vajon kinek hozott szerencsét a Skandináv lottó a héten?

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai

A Skandináv lottó 37. játékhetében, szeptember 9-én az alábbi nyerőszámokat húzták ki:

Első számsor:

6 (hat)

8 (nyolc)

10 (tíz)

15 (tizenöt)

17 (tizenhét)

18 (tizennyolc)

33 (harminchárom)

Második számsor:

5 (öt)

17 (tizenhét)

18 (tizennyolc)

19 (tizenkilenc)

22 (huszonkettő)

23 (huszonhárom)

27 (huszonhét)

Ezúttal nem született telitalálat, így a jövő héten már kerek egymilliárd forintos főnyereményért lehet játszani.