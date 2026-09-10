Ezekkel a számokkal lehetett elvinni a rekordösszegű főnyereményt a Skandináv lottón

925 millió forint volt a tét. Mutatjuk, mely számokkal lehetett nyerni a Skandináv lottón.
A Skandináv lottó 27 éves történetében soha nem volt olyan magas a főnyeremény összege, mint most. De vajon elvitte valaki a rekordösszeget a szerdai sorsoláson?
Ezek a Skandináv lottó nyerőszámai
A Skandináv lottó 37. játékhetében, szeptember 9-én az alábbi nyerőszámokat húzták ki:
Első számsor:
- 6 (hat)
- 8 (nyolc)
- 10 (tíz)
- 15 (tizenöt)
- 17 (tizenhét)
- 18 (tizennyolc)
- 33 (harminchárom)
Második számsor:
- 5 (öt)
- 17 (tizenhét)
- 18 (tizennyolc)
- 19 (tizenkilenc)
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 27 (huszonhét)
Ezúttal nem született telitalálat, így a jövő héten már kerek egymilliárd forintos főnyereményért lehet játszani.
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