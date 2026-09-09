Rekordnyeremény jön a Skandináv lottón, ilyen még nem volt a játék 27 éves történetében

Több mint három hónapja nincs telitalálat a Skandináv lottón, így ezen a héten már 925 millió forintos főnyereményért lehet játszani.

Rekordösszeg a Skandináv lottón

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ez az összeg rekordnak számít a játék 27 éves történetében, és már csak kevéssel marad el az egymilliárd forinttól.

A játékban átlagosan háromévente fordul elő olyan halmozódás, amely rekordösszegű főnyereményt eredményez. A legutóbbi csúcsra ennél rövidebb idő, mindössze két év után került sor, most azonban ismét történelmi összeg gyűlt össze.

A 14 hete tartó halmozódás során a 35 lehetséges számból a gépi sorsolásokon 31, a kézi sorsolásokon pedig 32 különböző számot húztak ki.

A mostani időszakban a 32-es szám volt az egyetlen, amely egyáltalán nem került elő: sem a gépi, sem a kézi sorsoláson nem húzták ki.

Ezzel szemben a 12-es szám különösen gyakran szerepelt a kihúzott számok között. A 14 hét alatt összesen 12 alkalommal került elő, ebből nyolcszor a gépi, négyszer pedig a kézi sorsoláson.

27 éves a Skandináv lottó

A Skandináv lottó 1999-ben indult, és az elmúlt 27 évben a magyar számsorsjátékok egyik meghatározó szereplőjévé vált. Népszerűségének egyik oka, hogy a játékban mindössze 35 számból kell hetet kiválasztani, ami kevesebb a nagyobb számsorsolások számtartományánál.

A Skandináv lottó további különlegessége az úgynevezett ikersorsolás. A játékosok ugyanazzal a számsorral két külön húzáson is részt vesznek, hiszen a szerda esti sorsolás során egy gépi és egy kézi sorsolást is megtartanak.

A mostani rekordösszeg miatt különösen nagy a tét a következő sorsoláson.

Ha szerdán valaki mind a hét kihúzott számot eltalálja, a nyertesnek 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.

A 300 millió forintot meghaladó nyereményekhez külön nagynyertes-vonalat működtetnek. Ennek elérhetősége megtalálható a Szerencsejáték Zrt. online felületein és az értékesítőhelyeken is. A nyeremény kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

2,41 milliárd forint volt a tét az Ötöslottón

Szombat este megtartották az Ötöslottó 36. heti sorsolását, amelyen ezúttal is hatalmas összeg forgott kockán. A nyerőszámok mellett a Joker eredményei is kiderültek, utóbbin két szerencsés játékos egyenként több mint 25 millió forinttal lett gazdagabb.