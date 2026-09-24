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skorpió

Skorpió bukkant fel egy nagykanizsai társasházban

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Egy skorpió bukkant fel egy nagykanizsai társasház lépcsőházában, ahol alaposan meglepte a lakókat. Az állatot befogták, az ELTE szakemberei pedig azt is megállapították, mennyire veszélyes az emberre.
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skorpiótársasházNagykanizsa

Nem mindennapi vendégre bukkantak egy nagykanizsai társasházban: skorpiót találtak a Csengery úti épület lépcsőházában. Az állat befogásához az állatvédőknek gyorsan segítséget kellett kérniük – írja a Zaol

Skorpió
Skorpió okozott riadalmat egy nagykanizsai társasházban.
Fotó: Élettér egyesület/Facebook

Az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület munkatársai felvették a kapcsolatot a természetvédelmi őrszolgálattal és a Nagykanizsai Mini Zoo munkatársával. Végül közösen sikerült befogniuk a szokatlan vendéget, amelynek ideiglenes elhelyezését is a Mini Zoo vállalta.

Az állatot az ELTE munkatársai azonosították: 

egy Európában előforduló, emberre nézve veszélytelen skorpiócsalád tagjáról van szó. 

A pontos faj meghatározása azonban még folyamatban van.

Hogy honnan kerülhetett a társasház lépcsőházába a skorpió, egyelőre nem tudni.

 

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