Skorpió bukkant fel egy nagykanizsai társasházban

Nem mindennapi vendégre bukkantak egy nagykanizsai társasházban: skorpiót találtak a Csengery úti épület lépcsőházában. Az állat befogásához az állatvédőknek gyorsan segítséget kellett kérniük – írja a Zaol.

Skorpió okozott riadalmat egy nagykanizsai társasházban.

Fotó: Élettér egyesület/Facebook

Az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület munkatársai felvették a kapcsolatot a természetvédelmi őrszolgálattal és a Nagykanizsai Mini Zoo munkatársával. Végül közösen sikerült befogniuk a szokatlan vendéget, amelynek ideiglenes elhelyezését is a Mini Zoo vállalta.

Az állatot az ELTE munkatársai azonosították:

egy Európában előforduló, emberre nézve veszélytelen skorpiócsalád tagjáról van szó.

A pontos faj meghatározása azonban még folyamatban van.

Hogy honnan kerülhetett a társasház lépcsőházába a skorpió, egyelőre nem tudni.