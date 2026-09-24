Skorpió bukkant fel egy nagykanizsai társasházban

Nem mindennapi vendégre bukkantak egy nagykanizsai társasházban: skorpiót találtak a Csengery úti épület lépcsőházában. Az állat befogásához az állatvédőknek gyorsan segítséget kellett kérniük – írja a Zaol.
Az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület munkatársai felvették a kapcsolatot a természetvédelmi őrszolgálattal és a Nagykanizsai Mini Zoo munkatársával. Végül közösen sikerült befogniuk a szokatlan vendéget, amelynek ideiglenes elhelyezését is a Mini Zoo vállalta.
Az állatot az ELTE munkatársai azonosították:
egy Európában előforduló, emberre nézve veszélytelen skorpiócsalád tagjáról van szó.
A pontos faj meghatározása azonban még folyamatban van.
Hogy honnan kerülhetett a társasház lépcsőházába a skorpió, egyelőre nem tudni.