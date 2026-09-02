Figyelmeztetést adott ki a NAV: azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kaptál!

Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében. A NAV szerdán kiadott közleményében azt írja, a legfrissebb kamu SMS szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget utalja az adózóknak, a felkínált pénz azonban csak csali, az üzenetben szereplő hivatkozás pedig nem a hivatal oldalára vezet.

Adathalász SMS-ekre hívta fel a figyelmet a NAV / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Adathalász SMS-ekre hívta fel a figyelmet a NAV

A napokban terjedő SMS-ben a csalók azt állítják, a címzett adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést jóváhagytak. A kiutaláshoz csupán egy megadott linkre kellene kattintani, a hivatkozás webcíméből viszont azonnal látszik, hogy az hamis. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani.

A NAV hangsúlyozta, hogy nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla-egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon - írja a Nool.

A megtévesztő üzenetek felismeréséhez a hatóság az alábbi szempontok mérlegelését javasolja: