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Figyelmeztetést adott ki a NAV: azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kaptál!

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Egy közleményben hívta fel a figyelmet egy újabb átverésre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A csalók ezúttal olyan kamu SMS-sel próbálkoznak, melyben azt állítják, megtörtént az szja-bevallás feldolgozása, és több mint 100 ezer forint visszatérítésére van lehetőség egy linken keresztül. A hatóság most mindenkit igyekszik figyelmeztetni arra, ne dőljön be az adathalász üzenetnek.
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navNemzeti Adó – és Vámhivatalsmsadathalászat

Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében. A NAV szerdán kiadott közleményében azt írja, a legfrissebb kamu SMS szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget utalja az adózóknak, a felkínált pénz azonban csak csali, az üzenetben szereplő hivatkozás pedig nem a hivatal oldalára vezet.

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Adathalász SMS-ekre hívta fel a figyelmet a NAV  / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Adathalász SMS-ekre hívta fel a figyelmet a NAV 

A napokban terjedő SMS-ben a csalók azt állítják, a címzett adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést jóváhagytak. A kiutaláshoz csupán egy megadott linkre kellene kattintani, a hivatkozás webcíméből viszont azonnal látszik, hogy az hamis. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani.

A NAV hangsúlyozta, hogy nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla-egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon -  írja a Nool.

A megtévesztő üzenetek felismeréséhez a hatóság az alábbi szempontok mérlegelését javasolja:

  • Nincs közvetlen link: A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben ügyintézésre, adó-visszatérítésre, adótartozásra vagy adószámla-egyenlegre mutató hivatkozást.
  • Nincsenek adatkérések: A hatóság soha nem kér bankkártyaadatokat üzenetekben.
  • Szigorú azonosítás: A hivatalos online felületekre kizárólag DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni.
  • Árulkodó jelek: A gyanús megfogalmazás, a helyesírási hibák, a folyamatos sürgetés és a túl kedvező ígéretek mind átverésre utalnak.
  • Eltérő webcím: A csaló oldalak címei mindig különböznek a hivatalos domaintől.

A NAV online felületeit mindig közvetlenül a nav.gov.hu oldalról érdemes megnyitni. Gyanús megkeresés esetén a honlapon található „Vigyázat, Csalók!” menüpontban ellenőrizhető a legfrissebb ismert adathalász próbálkozások listája. 

 

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