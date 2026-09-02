Figyelmeztetést adott ki a NAV: azonnal töröld, ha ilyen SMS-t kaptál!

Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevében. A NAV szerdán kiadott közleményében azt írja, a legfrissebb kamu SMS szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget utalja az adózóknak, a felkínált pénz azonban csak csali, az üzenetben szereplő hivatkozás pedig nem a hivatal oldalára vezet.
Adathalász SMS-ekre hívta fel a figyelmet a NAV
A napokban terjedő SMS-ben a csalók azt állítják, a címzett adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést jóváhagytak. A kiutaláshoz csupán egy megadott linkre kellene kattintani, a hivatkozás webcíméből viszont azonnal látszik, hogy az hamis. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a 2026-os személyijövedelemadó-bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani.
A NAV hangsúlyozta, hogy nem küld e-mailben vagy SMS-ben adó-visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla-egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártyaadatokat sem kér ilyen módon - írja a Nool.
A megtévesztő üzenetek felismeréséhez a hatóság az alábbi szempontok mérlegelését javasolja:
- Nincs közvetlen link: A NAV nem küld e-mailben vagy SMS-ben ügyintézésre, adó-visszatérítésre, adótartozásra vagy adószámla-egyenlegre mutató hivatkozást.
- Nincsenek adatkérések: A hatóság soha nem kér bankkártyaadatokat üzenetekben.
- Szigorú azonosítás: A hivatalos online felületekre kizárólag DÁP- vagy Ügyfélkapu+-azonosítással lehet belépni.
- Árulkodó jelek: A gyanús megfogalmazás, a helyesírási hibák, a folyamatos sürgetés és a túl kedvező ígéretek mind átverésre utalnak.
- Eltérő webcím: A csaló oldalak címei mindig különböznek a hivatalos domaintől.
A NAV online felületeit mindig közvetlenül a nav.gov.hu oldalról érdemes megnyitni. Gyanús megkeresés esetén a honlapon található „Vigyázat, Csalók!” menüpontban ellenőrizhető a legfrissebb ismert adathalász próbálkozások listája.