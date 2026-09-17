Nagy akcióval készül a SPAR: kettőt fizet, hármat vihet ezekből a termékekből

A SPAR szeptember 17-től többféle 1+1 és 2+1 kedvezménnyel készül. Az 1+1 akció esetében két termékből csak az egyik árát kell kifizetni, míg a 2+1 ajánlatnál három termékből kettőt kell kifizetni - írja a Mindmegette.

SPAR: hatalmas akció indul, kettőt fizet, hármat vihet több termékből / Wikipedia

Az akciós kínálatban többek között felvágottak, kefir, kenyér, rizs, rágcsálnivalók, kávé, sör és bor is megtalálható. A kedvezmények így azoknak lehetnek különösen érdekesek, akik olyan termékeket vásárolnak, amelyekből rendszeresen fogyasztanak.

A SPAR emellett az Oktoberfest hangulatát is elhozza az üzletekbe. A bajor ihletésű kínálatban például a TANN müncheni fehérkolbász 899 forintért lesz kapható, a TANN Leberkäse pedig 23 százalékos kedvezménnyel, 1999 forintért kerülhet a kosárba.

A bajor hangulathoz perec is jár: az S-BUDGET bajor stílusú perec 179 forintba kerül, a sörperec pedig MySPAR áron 499 forintért vásárolható meg.

A sörkedvelőkre is gondoltak: a Hofbräu sör 21 százalékos kedvezménnyel 299 forintért lesz elérhető, a Paulaner lager sör és a Paulaner búzasör pedig a MySPAR alkalmazással 26 százalékos kedvezménnyel, 549 forintért vásárolható meg.

A házi kedvencek sem maradnak ki

A SPAR-akció a kisállatot tartó vásárlóknak is tartogat kedvezményt. Szeptember 17. és 23. között minden állateledelre és kisállat-kiegészítőre 25 százalékos kedvezmény jár a megfelelő kupon felmutatásával.

A kupon a MySPAR alkalmazásban is elérhető, és a megadott időszakban többször is felhasználható. A kedvezmény így azoknak is jól jöhet, akik rendszeresen vásárolnak eledelt vagy egyéb termékeket kedvenceik számára.

Az akciók pontos feltételeiről és a teljes kínálatról a SPAR aktuális szórólapjában, illetve a MySPAR alkalmazásban lehet tájékozódni.