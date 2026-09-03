Ezeket érdemes megnézni! Különleges újdonságok érkeztek a SPAR üzleteibe

A SPAR szeptember 3-tól több ázsiai termékkel bővíti aktuális kínálatát. A válogatásban a japán és koreai konyha ismert fogásai és alapanyagai mellett gyorsan elkészíthető ételek, édességek, zöldségek és különböző szószok is megtalálhatók.

A SPAR szeptemberi kínálatában több ázsiai újdonság is megjelent (A kép illusztráció)

Fotó: Unsplash

A kimchitől a gyozáig több újdonság érkezett a SPAR üzleteibe

A kínálat egyik hangsúlyos részét a koreai ízek adják. Ezek közül kiemelkedik a kimchi, vagyis az erjesztett, fűszeres zöldség, amelyet leggyakrabban káposztából készítenek. Köretként önmagában is fogyasztható, de sült rizshez, ramenhez, tojásos ételekhez és más fogásokhoz is felhasználható.

A termék számos egyszerű ételbe beilleszthető. Felhasználható például:

ramenhez,

sült rizshez,

pirított zöldségekhez,

tojásos ételekhez,

szendvicsekhez.

Az ázsiai kínálatban gyorsfagyasztott gyozák és koreai manduk is helyet kaptak. Ezek előnye, hogy otthon már nem kell elkészíteni és megtölteni a tésztát, a fagyasztott gombócok rövid idő alatt megsüthetők.

A gyoza serpenyőben kevés vízzel és olajjal is elkészíthető, mellé pedig szójaszószos vagy csípős mártogatós kínálható. A katalógusban a gyoza 1299 forintos áron szerepel, a Bibigo gombócok között pedig 1799 forintos termék is található. Bár a japán gyoza, a koreai mandu és a kínai dim sum nem ugyanazt jelenti, a töltött tészták jó kiindulópontot jelenthetnek azoknak, akik az ázsiai konyhával ismerkednének.

Ázsiai édességeket is érdemes keresni

Nem kizárólag sós termékek kerültek a szeptemberi kínálatba. Monaka néven japán édesség is megjelent több változatban, 899 forintos áron. A hagyományos monaka két vékony, ropogós ostyaszerű lapból áll, amelyek közé gyakran édes vörösbabpasztából készült töltelék kerül. Ízvilága ezért jelentősen eltérhet a Magyarországon megszokott csokoládés vagy vaníliás édességektől – tájékoztat a Mindmegette.hu.