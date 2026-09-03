Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Kezdődik a kormányszóvivői tájékoztató – élőben az Origón

Spar

Ezeket érdemes megnézni! Különleges újdonságok érkeztek a SPAR üzleteibe

6 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szeptember elején az ázsiai konyha kedvelőinek érdemes alaposabban körülnézniük az üzletek polcain. A SPAR szeptember 3-tól elérhető kínálatában többek között kimchi, gyoza, ramen és különféle ázsiai alapanyagok is szerepelnek, de konyhai eszközökből is akad újdonság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sparminőségi alapanyagokkülönlegességsütés-főzés

A SPAR szeptember 3-tól több ázsiai termékkel bővíti aktuális kínálatát. A válogatásban a japán és koreai konyha ismert fogásai és alapanyagai mellett gyorsan elkészíthető ételek, édességek, zöldségek és különböző szószok is megtalálhatók.

ázsiai konyha, kimchi, gyoza, ramen, koreai ételek, japán édesség, ázsiai ételek, wok, rizsfőző, ázsiai alapanyagok A SPAR szeptemberi kínálatában több ázsiai újdonság is megjelent (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash
A SPAR szeptemberi kínálatában több ázsiai újdonság is megjelent (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A kimchitől a gyozáig több újdonság érkezett a SPAR üzleteibe

A kínálat egyik hangsúlyos részét a koreai ízek adják. Ezek közül kiemelkedik a kimchi, vagyis az erjesztett, fűszeres zöldség, amelyet leggyakrabban káposztából készítenek. Köretként önmagában is fogyasztható, de sült rizshez, ramenhez, tojásos ételekhez és más fogásokhoz is felhasználható.

Mit érdemes tudni a kimchiről?

A kimchi jellegzetessége az egyszerre savanykás, sós és csípős ízvilág. Emiatt azoknak is érdekes lehet, akik most kezdenek ismerkedni a koreai konyhával, de első alkalommal célszerű kisebb mennyiséggel próbálkozni.

A termék számos egyszerű ételbe beilleszthető. Felhasználható például:

  • ramenhez,
  • sült rizshez,
  • pirított zöldségekhez,
  • tojásos ételekhez,
  • szendvicsekhez.

Az ázsiai kínálatban gyorsfagyasztott gyozák és koreai manduk is helyet kaptak. Ezek előnye, hogy otthon már nem kell elkészíteni és megtölteni a tésztát, a fagyasztott gombócok rövid idő alatt megsüthetők.

A gyoza serpenyőben kevés vízzel és olajjal is elkészíthető, mellé pedig szójaszószos vagy csípős mártogatós kínálható. A katalógusban a gyoza 1299 forintos áron szerepel, a Bibigo gombócok között pedig 1799 forintos termék is található. Bár a japán gyoza, a koreai mandu és a kínai dim sum nem ugyanazt jelenti, a töltött tészták jó kiindulópontot jelenthetnek azoknak, akik az ázsiai konyhával ismerkednének. 

Ázsiai édességeket is érdemes keresni

Nem kizárólag sós termékek kerültek a szeptemberi kínálatba. Monaka néven japán édesség is megjelent több változatban, 899 forintos áron. A hagyományos monaka két vékony, ropogós ostyaszerű lapból áll, amelyek közé gyakran édes vörösbabpasztából készült töltelék kerül. Ízvilága ezért jelentősen eltérhet a Magyarországon megszokott csokoládés vagy vaníliás édességektől tájékoztat a Mindmegette.hu.

Nem csak élelmiszerekkel készült a SPAR

Az ázsiai kínálatban konyhai eszközök is helyet kaptak: egy wok 4999 forintért, míg a GOURMETmaxx rizsfőző 3999 forintért érhető el. Előbbi zöldségek, húsok és tésztaételek gyors pirításához használható, utóbbi pedig egyszerűbbé teheti a rizs elkészítését.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!