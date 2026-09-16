Több mint 3000 magyar gyerek énekelte ugyanazt a dalt – különleges klip lett a vége

A kezdeményezés előzménye a tavalyi Superalbum by SPAR projekt volt, amelyben tíz ismert hazai előadó készített közös dalokat a Superar gyermekkórusával. A szerzeményeket 2025 őszén, a Budapest Parkban rendezett nagykoncerten mutatták be.

A SPAR Zenei Kihívásra végül az ország különböző pontjairól több mint 130 osztály jelentkezett - Fotó: SPAR

Több mint 3000 gyerek dolgozta fel ugyanazt a dalt a SPAR projektjében

A dalok között szerepelt a Réteken is, amelynek egyik társszerzője a Halott Pénzből ismert Járai Márk, szerzőtársa pedig Bereményi Géza. A szám később egy új kezdeményezés alapja lett: általános iskolai osztályokat és kórusokat hívtak arra, hogy saját elképzeléseik alapján dolgozzák fel a szerzeményt.

A SPAR Zenei Kihívásra végül az ország különböző pontjairól több mint 130 osztály jelentkezett, a programban pedig összesen mintegy 3000 gyermek vett részt. A diákok tanáraikkal közösen tanulták meg a Réteken című dalt, majd saját videóklipet forgattak hozzá.

Az elkészült produkciók rendkívül változatosak lettek. Voltak, akik az iskolaudvaron forgattak, mások a természetet választották helyszínül, de olyan csapatok is akadtak, amelyek tánccal, humorral vagy más kreatív ötletekkel tették egyedivé a feldolgozásukat. A szervezők szerint nem született két egyforma klip.

175 gyerek találkozott a Városligetben

A kezdeményezést nem hagyományos énekversenynek szánták. Bár díjakat is kiosztottak, a program elsődleges célja az volt, hogy a gyerekek közösen alkossanak, zenéljenek és dolgozzanak együtt egy kreatív produkción.

Országszerte több mint 130 különböző videóklip készült - Fotó: SPAR

A több hónapon át tartó munka végül Budapesten zárult.

A közönségszavazás és a zsűri döntése alapján kiválasztott 175 gyermek a Városligetben találkozott, ahol Járai Márkkal közösen egy újabb videóklipet forgattak a Réteken című dalhoz.

A résztvevők korábban egymástól távol, saját iskolájukban és osztálytársaikkal gyakorolták ugyanazt a számot. A záróforgatáson azonban már együtt álltak a kamerák elé, és közösen énekelték el azt a dalt, amelyből addigra országszerte több mint 130 különböző videóklip készült.