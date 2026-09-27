Így strandoltunk Egerben 100 évvel ezelőtt – retró fotók a régmúltból

Ma már természetes, hogy nyáron megtelik élettel az egri strand, évtizedekkel ezelőtt azonban egészen más látvány fogadta a fürdőzőket. A Heol válogatásának köszönhetően a Fortepan különleges fotóin most megnézhetjük, hogyan strandoltak egykor az egriek.

Már 1929-ben is sokan látogatták az egri strandot

Fotó: Forrás: Fortepan / Várallyay Katus

Több mint százéves múltra tekint vissza

Az Egri Termálfürdő története a 19. századig nyúlik vissza. Az 1860-as években Schier Ferenc állami segédmérnök már egy rácsos társasfürdő terveit készítette el a szabályozott nagy tó partjára. Ezt tekintik a mai strand egyik elődjének.

A modern Egri Termálfürdő 1932-ben nyitotta meg kapuit, két évvel később pedig az egri termálvizet gyógyvízzé minősítették.

Az egri strand 1939-ben

Fotó: Fortepan / Négyesi Pál

Az 1950-es évektől jelentős fejlesztések indultak, amelyek fokozatosan alakították ki a ma ismert fürdőt. A strand azóta sokat változott: a mintegy öthektáros parkban ma több medence, sportpálya és számos szolgáltatás várja a vendégeket, ráadásul közvetlen átjárás is van a Török Fürdőbe.

Így tanultak úszni az egriek 1950-ben

Fotó: Fortepan / Kern család

Ilyen volt régen az egri strand

A Fortepan fotói azonban egy egészen más korszakba repítenek vissza. A képeken láthatjuk a korabeli medencéket, épületeket és a strand környezetét, de a fürdőzők öltözéke is sokat elárul az akkori divatról.

A gyűjteményben már az 1930-as évekből is találunk egri fürdős felvételeket. Egy 1933-ban készült fotó például a női uszodát örökítette meg.

Női fürdőruhák és fürdőruhadivat 1933-ban

Fotó: Fortepan / Fortepan

A régi képek különlegességét éppen ezek az apró részletek adják: nemcsak egy egykori strandot mutatnak meg, hanem bepillantást engednek abba is, hogyan töltötték szabadidejüket az egriek és a városba érkező vendégek évtizedekkel ezelőtt.

Ma így néz ki az Egri Termálfürdő

Fotó: Facebook

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