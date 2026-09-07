Strandolás nyár után, miért ne?! Mutatjuk, ezekre a fürdőhelyekre érdemes még menni

Bár a naptár szerint már véget ért a nyár, a strandszezonnak még koránt sincs mindenhol vége. Több népszerű hazai fürdőhelyen szeptemberben is csobbanhatunk a szabadtéri medencékben, ráadásul az utószezon miatt kedvezőbb árakkal is találkozhatunk. Mutatjuk, hol lehet még strandolni a nyár után.
Habár immáron egy hete vége a nyárnak, néhány népszerű fürdőhelyen szeptemberben is folytatódik a szabadtéri fürdőzés. A hajdúszoboszlói Hungarospa strandfürdője május 1-jén nyitott ki, a teljes szabadtéri medencekínálat pedig június közepe óta áll a fürdőzők rendelkezésére. A strand ráadásul nemcsak szeptember elején, hanem egészen szeptember 30-ig nyitva marad, igaz, a medencék száma fokozatosan csökken. Ebben az időszakban épp ezért utószezoni árak érvényesek: a felnőtt napijegy 5500, a nyugdíjas belépő 4800, a diák- és gyermekjegy pedig 4600 forintba kerül.
Strandolás, fürdőzés nyár után? Miért ne!
Nem csak Hajdúszoboszló az egyetlen város, ahol nyitott strandmedencékkel lehet még találkozni szeptember elején:
- Zalakaros szeptember 16-ig még biztosan várja vendégeit Aquaparkjukkal együtt, ahol többek között még a hullámmedencét is bátran lehet haszálni.
- Vas vármegyében, Borgátán a termélfürdő szeptember 13-ig várja a látogatókat.
- Győr-Moson-Sopronban, Hegykőn a Sá-Ra Termál egyes kinti medencéi egész évben, így télen is használható.
- Az ország másik felén, Békésben az orosházi fürdő szintén szeptember közepéig hagyja nyitva kültéri strandját.
- Budapesten több fürdő is készséggel várja nyár után is látogatóit: így például a Gellért Gyógyfürdő, a Palatinus vagy például az Aquaworld is.
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