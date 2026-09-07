Strandolás nyár után, miért ne?! Mutatjuk, ezekre a fürdőhelyekre érdemes még menni

Habár immáron egy hete vége a nyárnak, néhány népszerű fürdőhelyen szeptemberben is folytatódik a szabadtéri fürdőzés. A hajdúszoboszlói Hungarospa strandfürdője május 1-jén nyitott ki, a teljes szabadtéri medencekínálat pedig június közepe óta áll a fürdőzők rendelkezésére. A strand ráadásul nemcsak szeptember elején, hanem egészen szeptember 30-ig nyitva marad, igaz, a medencék száma fokozatosan csökken. Ebben az időszakban épp ezért utószezoni árak érvényesek: a felnőtt napijegy 5500, a nyugdíjas belépő 4800, a diák- és gyermekjegy pedig 4600 forintba kerül.

Strandolás nyár után? Miért ne! Fotó: Pixabay

Strandolás, fürdőzés nyár után? Miért ne!

Nem csak Hajdúszoboszló az egyetlen város, ahol nyitott strandmedencékkel lehet még találkozni szeptember elején:

Zalakaros szeptember 16-ig még biztosan várja vendégeit Aquaparkjukkal együtt, ahol többek között még a hullámmedencét is bátran lehet haszálni.

Vas vármegyében, Borgátán a termélfürdő szeptember 13-ig várja a látogatókat.

Győr-Moson-Sopronban, Hegykőn a Sá-Ra Termál egyes kinti medencéi egész évben, így télen is használható.

Az ország másik felén, Békésben az orosházi fürdő szintén szeptember közepéig hagyja nyitva kültéri strandját.

Budapesten több fürdő is készséggel várja nyár után is látogatóit: így például a Gellért Gyógyfürdő, a Palatinus vagy például az Aquaworld is.

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