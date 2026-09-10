16 életet követelt a székesfehérvári tragédia: 8 gyermek vesztette életét az átjáróban, köztük egy csecsemő – saját gyermekét találta az áldozatok közt a helyszínre kiérkező rendőr

44 évvel ezelőtt történt Székesfehérvár legsúlyosabb, és a magyar közlekedéstörténet egyik legmegrázóbb balesete, a település Szárazrét városrészében. 1982. szeptember 9-én 11 óra 55 perckor a Prágából Zágrábon át Splitbe közlekedő nemzetközi gyorsvonat és egy autóbusz ütközött. Noha a történtek idején az átjáróban nem működött a fénysorompó, a baleset fő oka az volt, hogy a buszt vezető 57 éves József megfelelő körültekintés nélkül próbált meg áthajtani a vasúti átjárón. A busz utasai közül 8 felnőtt, 7 kisdiák (akik közül hatan osztálytársak voltak) és egy, az édesanyjával utazó csecsemő a helyszínen életét vesztette; 1 fő életveszélyes, 1 fő súlyos, további 4 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg. Az egyik halálos áldozat az egyik, helyszínre kiérkező rendőr gyermeke volt.

Ebben az átjáróban történt 44 évvel ezelőtt a szárazréti tragédia

Fotó: Nagy Norbert / FEOL

A tragédia után "Vigyázat, vasúti átjáró" címmel oktatófilm is készült, amelyben megszólalt a buszsofőr, egy szemtanú és az egyik túlélő gyermek is.

"Óriási csattanást hallottam, és tudtam, hogy karambol van a vasútnál. Elkezdtem futni a vasútállomás felé."

Amikor odaértem, a sofőr felállt az üléséből, szemüvegét levette, és olyan furcsán forgolódott, mint aki nincs észnél. Megfogtam a vállát, megráztam, mondom: ember, gyerek volt a buszon? Azt mondta: sok

– idézte fel a szörnyűségeket egy szemtanú a dokumentumfilmben.

"A baleset után a kórházban tértem magamhoz. A két vállam eltörött, a felkarom, a bordáim és a medencecsontom, a mellkasom is. Akkor mondták, hogy hat osztálytársam meghalt" – mesélte ugyanebben a filmben az egyik túlélő diák.

A karambolozó mozdony a szárazréti baleset után

Fotó: Vigyázat, vasúti átjáró

A balesetben vétkes buszsofőrt végül a bíróság hat év fogházra ítélte és örökre eltiltotta a vezetéstől.

Minden évben megemlékeznek a szárazréti tragédiáról

Mint minden évben, idén is tartottak megemlékezést a Farkasvermi úti átjárónál: a hozzátartozók, barátok és ismerősök mellett Cser-Palkovics András polgármester, valamint Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő is jelen volt – írja a FEOL oldala, hozzátéve: a megemlékezésen beszédet mondott Kétyi József is, aki néhai feleségét vesztette el a balesetben.