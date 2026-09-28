Egyre súlyosabb az aszály: 153 éves rekord dőlhet meg

Az egymást követő hidegfrontok sem hoztak érdemi változást Heves vármegye időjárásában. A Heol beszámolója szerint Egerszóláton rekordközeli szárazság alakult ki.

A szárazság miatt a patakmedrek sok helyen kiszáradtak Eger térségében - Forrás: Pap Zsolt / heol.hu

Bodó Olivér amatőr meteorológus helyi mérései alapján 2026-ban eddig mindössze 203 milliméter csapadék hullott a településen. A legtöbb esőt májusban mérték, akkor 51 milliméter érkezett, míg januárban 43,1 millimétert jegyeztek fel.

Áprilisban gyakorlatilag egyáltalán nem esett: a havi mennyiség mindössze 0,3 milliméter volt. Júliusban csupán 3,9 milliméter csapadék hullott, és szeptemberben is 10 milliméter alatt maradt az eső mennyisége.

153 éve nem volt ilyen szárazság Hevesben

A rendkívüli szárazság már súlyos következményekkel járt. A Szóláti-patak jelentős része idén először kiszáradt, a Szóláti-tóban pedig a forró és oxigénhiányos víz miatt tömeges halpusztulás történt.

A hőség is rekordot döntött a térségben: Egerszólát környékén először emelkedett 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet.

Az éves átlag fele sem biztos, hogy összejön

A térségben az éves átlagos csapadékmennyiség 550–600 milliméter között alakul. Egerben 2026-ban eddig 224 millimétert mértek.

A megyeszékhely eddigi legszárazabb éve 1992 volt, amikor egész évben 282,4 milliméter csapadék hullott.

Bodó Olivér szerint az idei év könnyen dobogós helyre kerülhet a legaszályosabb esztendők rangsorában. Európa időjárását továbbra is egy anticiklon határozhatja meg, ezért a következő hetekben is sok napsütés és száraz idő várható, döntően 20–25 Celsius-fokos nappali hőmérséklettel.

Ha az év utolsó negyedében sem érkezik jelentős eső vagy hó, Egerszóláton az 1873-ban kezdődött mérések legszárazabb éve lehet 2026.