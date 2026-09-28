Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Fontos

Hankó Balázs: Ha elakarnak vinni, innen a munkahelyemről tegyék

tömeges halpusztulás

Egyre súlyosabb az aszály: 153 éves rekord dőlhet meg

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az elmúlt 153 év legszárazabb esztendeje lehet 2026 Egerszóláton, ha az év utolsó hónapjaiban sem érkezik jelentős csapadék. Patakmedrek száradtak ki, tömeges halpusztulás történt, a következő hetek előrejelzése pedig továbbra sem ígér áztató esőt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tömeges halpusztulásbodó olivércsapadékszárazság

Az egymást követő hidegfrontok sem hoztak érdemi változást Heves vármegye időjárásában. A Heol beszámolója szerint Egerszóláton rekordközeli szárazság alakult ki.

szárazság
A szárazság miatt a patakmedrek sok helyen kiszáradtak Eger térségében - Forrás: Pap Zsolt / heol.hu

Bodó Olivér amatőr meteorológus helyi mérései alapján 2026-ban eddig mindössze 203 milliméter csapadék hullott a településen. A legtöbb esőt májusban mérték, akkor 51 milliméter érkezett, míg januárban 43,1 millimétert jegyeztek fel.

Áprilisban gyakorlatilag egyáltalán nem esett: a havi mennyiség mindössze 0,3 milliméter volt. Júliusban csupán 3,9 milliméter csapadék hullott, és szeptemberben is 10 milliméter alatt maradt az eső mennyisége.

153 éve nem volt ilyen szárazság Hevesben

A rendkívüli szárazság már súlyos következményekkel járt. A Szóláti-patak jelentős része idén először kiszáradt, a Szóláti-tóban pedig a forró és oxigénhiányos víz miatt tömeges halpusztulás történt.

A hőség is rekordot döntött a térségben: Egerszólát környékén először emelkedett 40 Celsius-fok fölé a hőmérséklet.

Az éves átlag fele sem biztos, hogy összejön

A térségben az éves átlagos csapadékmennyiség 550–600 milliméter között alakul. Egerben 2026-ban eddig 224 millimétert mértek. 

A megyeszékhely eddigi legszárazabb éve 1992 volt, amikor egész évben 282,4 milliméter csapadék hullott.

Bodó Olivér szerint az idei év könnyen dobogós helyre kerülhet a legaszályosabb esztendők rangsorában. Európa időjárását továbbra is egy anticiklon határozhatja meg, ezért a következő hetekben is sok napsütés és száraz idő várható, döntően 20–25 Celsius-fokos nappali hőmérséklettel.

Ha az év utolsó negyedében sem érkezik jelentős eső vagy hó, Egerszóláton az 1873-ban kezdődött mérések legszárazabb éve lehet 2026.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!