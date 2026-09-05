A "legnagyobb magyar" összeomlott: elmegyógyintézetbe zárták a politikust

Gróf Széchenyi Istvánt 1848. szeptember 5-én szállították a Döbling melletti elmegyógyintézetbe, miután mentális állapota a magyar történelem legválságosabb napjaiban teljesen összeomlott. A „legnagyobb magyar” nem bírta elviselni a politikai felelősség súlyát és a közeledő nemzeti tragédia látomását.

Széchenyi István öngyilkos akart lenni: elmegyógyintézetbe zárták

Fotó: Wikipedia

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a döblingi tragédiához vezető utat, az összeomlás okait és Széchenyi utolsó éveit.

Az összeomláshoz vezető út: politikai őrlődés

Széchenyi István egész életében a fokozatos, békés reformok híve volt. 1848 tavaszán, a Batthyány-kormány közlekedési minisztereként azonban egy olyan forradalmi örvény közepén találta magát, amelyet már nem tudott irányítani.

Ellentét Kossuthtal: Széchenyi rettegett Kossuth Lajos radikális, fegyveres konfrontációt is vállaló politikájától. Úgy vélte, a Béccsel való szakítás Magyarország teljes megsemmisüléséhez vezet.

Széchenyi rettegett Kossuth Lajos radikális, fegyveres konfrontációt is vállaló politikájától. Úgy vélte, a Béccsel való szakítás Magyarország teljes megsemmisüléséhez vezet. Két tűz között: Miniszterként hű akart maradni a magyar nemzethez, de az uralkodóházhoz is. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Ausztria és Magyarország között elkerülhetetlen a fegyveres összecsapás, belső világa darabokra hullott.

Miniszterként hű akart maradni a magyar nemzethez, de az uralkodóházhoz is. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Ausztria és Magyarország között elkerülhetetlen a fegyveres összecsapás, belső világa darabokra hullott. A bűntudat: Széchenyi úgy érezte, hogy korábbi reformtevékenységével ő maga nyitotta meg az utat a forradalom előtt. Saját magát tette felelőssé a közeledő vérontásért.

Széchenyi elmeállapotának megrendülése

1848 augusztusára a gróf hallucinációkkal, önvádakkal és mély depresszióval küzdött. Úgy hitte, a magyar nemzet halálra van ítélve, és a katasztrófát az ő bűnei okozzák. Napokig nem aludt, koplalt, és állandó vallásos téboly gyötörte.

Szeptember elején, a Budáról Bécs felé tartó úton, a dunai gőzhajóról Esztergomnál a folyóba ugrott. Kísérői, köztük hűséges orvosa, Almási Balogh Pál csak nagy nehezen tudták kimenteni a vízből.

Látva, hogy a gróf ön- és közveszélyes állapotban van, környezete úgy döntött, szaksegítségre van szükség. Így került 1848. szeptember 5-én a Bécs melletti Dr. Gustav Görgen magán-elmegyógyintézetébe, Döblingbe.

Élet a döblingi intézetben

1848 és 1856 között elzárkózva élt. Súlyos depresszió, vallási téboly és folyamatos bűntudat kínozta. Nem akart találkozni a családjával sem. De Széchenyi állapota a szakszerű ápolás, a nyugodt környezet és az idő múlásával fokozatosan javult. Bár a szabadságharc leverésének híre kezdetben megrázta, az 1850-es évek közepére szellemileg teljesen visszanyerte tisztánlátását.