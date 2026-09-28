Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát a parlament – élőben az Origón!

Fontos

Bóka János: a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja – élőben a Fidesz rendkívüli sajtótájékoztatójáról az Origón!

elhunyt

Meghalt Székely Gábor

14 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Életének 79. évében, szombaton elhunyt Székely Gábor. A közgazdász, aki egykor Budapest főpolgármester-helyettese volt, élete során a magyar zsidó közélet és civil élet meghatározó alakjának számított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
elhunytszékely gáborzsidó hitközség

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az Egri Zsidó Hitközség szeretett elnöke, Székely Gábor elhunyt" - közölte az hitközösség Facebook-oldalán. A közgazdász, aki egykor Budapest főpolgármester-helyettese volt szombaton, életének 79. évében hunyt el.

Elhunyt Székely Gábor
Elhunyt Székely Gábor. Fotó: Facebook

Elhunyt Székely Gábor

Székely Gábor a rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban a főváros főpolgármester-helyetteseként dolgozott, és egészen 2010-ig aktív szerepet vállalt Budapest közéletében. 

Pályafutása során vezette a Szerencsejáték Zrt.-t is, míg élete utolsó hónapjaiban az újjáéledő Egri Zsidó Hitközség elnökeként tevékenykedett.

A Mazsihisz nekrológja felidézte, hogy Székely Gábor korábban a Holokauszt Közalapítvány és a Lauder Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület vezetője is volt. Mint írták, élete végéig szívügyének tekintette a megörökölt zsidó hagyományok megőrzését, továbbadását és újra élővé tételét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!