Meghalt Székely Gábor

"Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az Egri Zsidó Hitközség szeretett elnöke, Székely Gábor elhunyt" - közölte az hitközösség Facebook-oldalán. A közgazdász, aki egykor Budapest főpolgármester-helyettese volt szombaton, életének 79. évében hunyt el.

Elhunyt Székely Gábor. Fotó: Facebook

Elhunyt Székely Gábor

Székely Gábor a rendszerváltás utáni első önkormányzati ciklusban a főváros főpolgármester-helyetteseként dolgozott, és egészen 2010-ig aktív szerepet vállalt Budapest közéletében.

Pályafutása során vezette a Szerencsejáték Zrt.-t is, míg élete utolsó hónapjaiban az újjáéledő Egri Zsidó Hitközség elnökeként tevékenykedett.

A Mazsihisz nekrológja felidézte, hogy Székely Gábor korábban a Holokauszt Közalapítvány és a Lauder Alapítvány kuratóriumi elnöke, valamint a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület vezetője is volt. Mint írták, élete végéig szívügyének tekintette a megörökölt zsidó hagyományok megőrzését, továbbadását és újra élővé tételét.