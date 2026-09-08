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gyász

Gyászol az ország: 100 éves korában elhunyt a legendás magyar orvosprofesszor

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Százéves korában elhunyt dr. Széll Kálmán szombathelyi orvosprofesszor, az aneszteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója.
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gyászprofesszorSzéll Kálmánszombathely

100 éves korában elhunyt dr. Széll Kálmán szombathelyi orvosprofesszor, az aneszteziológia és az intenzív betegellátás egyik hazai meghonosítója, Szombathely díszpolgára - számolt be a tragikus hírrők közösségi oldalán a Szombathely MJV

100 éves korában meghalt dr. Széll Kálmán, a magyar aneszteziológia úttörője
100 éves korában meghalt dr. Széll Kálmán, a magyar aneszteziológia úttörője Fotó: Dilaksi Rajan /  Pexels 

100 éves korában meghalt dr. Széll Kálmán, a magyar aneszteziológia úttörője

Májusban még könyvbemutatóval és portréfilm-vetítéssel ünnepelték a Herényiek Házában dr. Széll Kálmán 100. születésnapját. A Szombathelyi Televízió szerint professzor az utolsó polihisztorok egyike volt, új szakterületet alapított, iskolát teremtett, ezzel beírta magát az orvoslás történetébe. Közéleti szerepet vállalt, tanított, írt szakkönyvet, szépirodalmi műveiben pedig élettapasztalatát, bölcs gondolatait osztotta meg olvasóival.

 

 

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