Hihetetlen rekord dőlt meg Budapesten hétfőn

A szélrekord hétfőn dőlt meg Budapesten, amikor kora hajnalban a János-hegyen 92,9 kilométer/órás széllökést regisztráltak – közölte a HungaroMet Zrt.

Szélrekord dőlt meg Budapesten, 93 kilométeres széllökést mértek a János-hegyen Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Az új érték 2,9 kilométer/órával haladta meg az erre a napra vonatkozó korábbi fővárosi rekordot. A korábbi csúcsot szintén a János-hegyen mérték: 2017-ben 90,0 kilométer/órás széllökést regisztráltak.

A HungaroMet tájékoztatása szerint hétfőn egy gyors mozgású hidegfront vonult át Magyarország felett. Ennek hatására az északnyugatira, majd északira forduló szél nagy területen viharossá erősödött.

Szélrekord: viharos széllel érkezett a hidegfront

A hidegfront átvonulása rövid idő alatt jelentős változást okozott az időjárásban. A főváros magasabban fekvő részein különösen erős széllökéseket lehetett mérni, a János-hegyen pedig már hajnalban megdőlt a korábbi napi fővárosi rekord.

A 92,9 kilométer/órás széllökés ugyanazon a mérőhelyen született, ahol a korábbi rekordot is regisztrálták. A mostani érték így nemcsak a budapesti szélrekord szempontjából figyelemre méltó, hanem jól mutatja a hidegfront erőteljes hatását is.

A meteorológiai szolgálat mérése alapján a hétfői időjárás egyik meghatározó eleme a viharos szél volt, amely az ország nagy részén éreztette hatását.