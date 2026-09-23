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Újabb drámai hír érkezett a Szent Imre Kórházból: leszúrta magát az egyik beteg

szent imre kórház

Újabb drámai hír érkezett a Szent Imre Kórházból: leszúrta magát az egyik beteg

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Semmi előzménye nem volt az incidensnek. Szerencsére a Szent Imre Kórház szakemberei azonnal cselekedtek, így nem történt tragédia.
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szent imre kórházéletveszélybeteg

Leszúrta magát egy beteg a budapesti Szent Imre Kórház belgyógyászati osztályán, még szeptember 16-án. A férfi életveszélyes sérüléseket okozott magának. Szerencsére az intézmény egészségügyi dolgozói azonnal cselekedtek, így sikerült megmenteni az életét. A férfi sérülései olyan jellegűek voltak, ami miatt a stabilizálását követően mentővel át kellett szállítani egy másik osztályra.

Leszúrta magát egy beteg a Szent Imre Kórház belgyógyászatán.
Leszúrta magát egy beteg a Szent Imre Kórház belgyógyászatán. Életveszélyes sérüléseket szerzett
Fotó: Google StreetView

A Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sajtóosztálya megerősítette a Blikknek az incidenst, kiemelve: az eset előzmény nélküli volt, és a kórház dolgozóit rendkívül megrendítette. Belső vizsgálat indult a történtek körülményeinek tisztázására. A BRFK tájékoztatása szerint rendőrségi eljárás azonban nem indult. A magát megsebesítő beteg azóta lábadozik.

Rühfertőzés a Szent Imre Kórházban

A Szent Imre Gyakorlókórház a nap folyamán korábban egy másik eset miatt is bekerült a hírekbe. Az intézmény az Origónak megerősítette: rühfertőzött beteget szállítottak hozzájuk egy szociális otthonból. A fertőzés ezt követően a pácienseket és a dolgozókat egyaránt elérte. Az intézmény azonnal szigorú intézkedéseket vezetett be: nemcsak a tüneteket mutató betegeket, hanem a potenciális fertőzötteket is rögtön kezelés alá vonták.

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