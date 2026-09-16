Bedurrant a szifilisz Magyarországon, rendszerszintű változások jönnek a fertőzés miatt

Magyarországon 2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, 2026 első nyolc hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Ezért a legsürgősebb feladat, hogy a szifilisszel fertőzött várandós nőket időben azonosítsuk és kezeljük, megelőzzük a magzat fertőződését, valamint a szexuális partnerek ellátásával csökkentsük az újrafertőződés kockázatát. A veleszületett szifilisz döntő részben megelőzhető, ehhez azonban a fertőzés időben történő felismerésére, a várandós késedelem nélküli kezelésére és az ellátásban részt vevő szakemberek összehangolt munkájára van szükség. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ezért módszertani útmutatót adott ki, amely országosan egységes eljárásrendet határoz meg a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére.
Új országos eljárásrend segíti a veleszületett szifilisz megelőzését
Az Egészségügyi Világszervezet az anyáról gyermekre történő szifiliszátvitel visszaszorítását tűzte ki célul. A meghatározott érték 100 000 élveszületésre jutó 50 eset. Hazánkban 2025. évben regisztrált adatok alapján 126 új fertőzés jutott 100 ezer élveszületésre.
A veleszületett szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, a pozitív vizsgálati eredményt haladéktalan intézkedés követ, és a várandós mielőbb megkapja a szükséges kezelést. Az új útmutató ezért a teljes ellátási folyamatot áttekinti és egységes eljárásrendet határoz meg a szűréstől és az eredmények nyomon követésétől a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig.
2026. szeptember 1-jétől az első trimeszterben végzett szifiliszszűrés mellett a várandósság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandósgondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandósság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandósgondozás során szükséges elvégezni.
Azoknál a várandósoknál, akik nem vettek részt várandósgondozásban, illetve akik a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz-gyorstesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés.
Az eljárásrend kiemelt célja, hogy egyetlen pozitív eredmény se maradjon megfelelő intézkedés nélkül. Igazolt szifilisz esetén a specifikus penicillinkezelést a diagnózis felállítását követően legkésőbb 72 órán belül meg kell kezdeni. Az útmutató egyértelműen meghatározza az ellátásban részt vevő szakemberek feladatait, felelősségét és a magzati fertőzés megelőzése szempontjából kritikus időablakokat.
A fertőzés továbbadásának és az ismételt fertőződésnek a megelőzésében a partnerellátásnak is meghatározó szerepe van. Igazolt szifiliszfertőzés esetén a szexuális partnerek azonosítását és értesítését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül meg kell kezdeni.
A veleszületett szifilisz megelőzhető, ezért minden eset arra figyelmeztet bennünket, hogy valahol az ellátási folyamatban beavatkozásra van szükség. Nem egyetlen felelőst keresünk, hanem azokat a pontokat, ahol a szűrés, a laboratóriumi eredmény észlelése, a kezelés vagy az utánkövetés elakadhat. A rendszerszintű problémákra rendszerszintű válaszokat kell adnunk: biztosítanunk kell, hogy a szűrés időben megtörténjen, a pozitív eredményt észleljék és értékeljék, és a várandós késedelem nélkül megkapja a szükséges kezelést. Célunk, hogy a veleszületett szifiliszes esetek száma az ország egész területén tartósan csökkenjen
– hangsúlyozta dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos.
Az eljárásrend a várandós ellátásában részt vevő védőnők, háziorvosok, gyermekorvosok, szülész-nőgyógyászok, bőr- és nemibeteg-gondozók, fekvőbeteg-ellátók és neonatológusok összehangolt munkájára épül. A dokumentum kidolgozásában az Egészségügyi Szakmai Kollégium Bőr- és Nemibetegségek Tagozata, valamint Szülészet és Nőgyógyászat Tagozata is közreműködött.
A módszertani útmutatóval az NNGYK olyan egységes és biztonságos ellátási gyakorlat kialakítását támogatja, amelyben a fertőzés időben felismerhető, a szükséges kezelés késedelem nélkül megkezdhető, és ezáltal megelőzhető a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitele.