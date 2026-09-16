Bedurrant a szifilisz Magyarországon, rendszerszintű változások jönnek a fertőzés miatt

Magyarországon 2021 óta jelentősen emelkedik a veleszületett szifilisz előfordulása. 2025-ben 91 esetet, 2026 első nyolc hónapjában pedig már 100 esetet regisztráltak. Ezért a legsürgősebb feladat, hogy a szifilisszel fertőzött várandós nőket időben azonosítsuk és kezeljük, megelőzzük a magzat fertőződését, valamint a szexuális partnerek ellátásával csökkentsük az újrafertőződés kockázatát. A veleszületett szifilisz döntő részben megelőzhető, ehhez azonban a fertőzés időben történő felismerésére, a várandós késedelem nélküli kezelésére és az ellátásban részt vevő szakemberek összehangolt munkájára van szükség. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ezért módszertani útmutatót adott ki, amely országosan egységes eljárásrendet határoz meg a szifilisz anyáról gyermekre történő átvitelének megelőzésére.

Új országos eljárásrend segíti a veleszületett szifilisz megelőzését / Fotó: unsplash.com

Új országos eljárásrend segíti a veleszületett szifilisz megelőzését

Az Egészségügyi Világszervezet az anyáról gyermekre történő szifiliszátvitel visszaszorítását tűzte ki célul. A meghatározott érték 100 000 élveszületésre jutó 50 eset. Hazánkban 2025. évben regisztrált adatok alapján 126 új fertőzés jutott 100 ezer élveszületésre.

A veleszületett szifilisz kialakulásának kockázata jelentősen csökkenthető, ha az anyai fertőzést időben felismerik, a pozitív vizsgálati eredményt haladéktalan intézkedés követ, és a várandós mielőbb megkapja a szükséges kezelést. Az új útmutató ezért a teljes ellátási folyamatot áttekinti és egységes eljárásrendet határoz meg a szűréstől és az eredmények nyomon követésétől a kezelésen és partnerellátáson át az újszülött vizsgálatáig és utánkövetéséig.

2026. szeptember 1-jétől az első trimeszterben végzett szifiliszszűrés mellett a várandósság 24. és 28. hete között ismételt szűrővizsgálatot is kell végezni. Az előírást a szeptember 1-je előtt megkezdett várandósgondozások esetében is alkalmazni kell. Ha a várandósság már túlhaladt ezen az időszakon, a vizsgálatot a következő várandósgondozás során szükséges elvégezni.

Azoknál a várandósoknál, akik nem vettek részt várandósgondozásban, illetve akik a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülnek, a szüléskor szifilisz-gyorstesztet kell végezni. Pozitív eredmény esetén haladéktalanul meg kell tenni az anya és az újszülött megfelelő ellátásához szükséges intézkedéseket, amelyek között a legfontosabb az antibiotikumos kezelés.

Az eljárásrend kiemelt célja, hogy egyetlen pozitív eredmény se maradjon megfelelő intézkedés nélkül. Igazolt szifilisz esetén a specifikus penicillinkezelést a diagnózis felállítását követően legkésőbb 72 órán belül meg kell kezdeni. Az útmutató egyértelműen meghatározza az ellátásban részt vevő szakemberek feladatait, felelősségét és a magzati fertőzés megelőzése szempontjából kritikus időablakokat.