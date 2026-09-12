Szívünk Napja: az ország egyik legnagyobb ingyenes egészségnapja vasárnap a Múzeum-kertben

Egy nap, ami a szívedről szól – ezzel a jeligével hirdeti vasárnapi eseményét a Magyar Kardiológusok Társasága. A rendezvény a Szívünk Napja Budapest nevet viseli, amely hazánk legnagyobb ingyenes, lakossági szív- és érrendszeri egészségnapja. Vasárnap délelőtt tíz és délután hat óra között tartják Budapesten, a Múzeum-kertben, ahol a program szerint a résztvevők egy helyen találkozhatnak szakemberekkel, vehetnek részt ingyenes szűréseken, kipróbálhatnak különböző mozgásformákat, többet tudhatnak meg a stressz egészségre gyakorolt hatásáról, és megtanulhatják azt is, hogyan segíthetnek, amikor valóban életet kell menteni.

Szívünk Napja a Múzeum-kertben (Forrás: Facebook)

Az Origo megkereste a szervezőt, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökét, Gellér Lászlót. Az orvos lapunknak felidézte, a Szívünk Napja több mint húsz évvel ezelőtt kelt életre, amelynek lényege és célja, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy foglalkozzunk magunkkal.

Picit olyan ez, mintha a szerviz küldene az autónkhoz egy üzenetet a forgalmi lejárta előtt, hogy lassan lejár, ezért tegyünk valamit

– fogalmazott.

Mint mondta, minden évben vannak olyan üzenetek, amelyeket a világ kardiológiai társasága át akar adni. Ebben az évben ilyen például a mozgás fontossága.

– Ez alatt azt értjük, hogy szinte minden mozgás, szinte minden mozgástípus preventív. Mindig szoktam idézni, hogy bizonyíték van arra: napi két kilométer séta már önmagában is preventív hatású – magyarázta, rámutatva: ez azért fontos, mert amikor a mozgásról beszélünk, nem feltétlenül azt jelenti, hogy valamilyen olyan sportot kell elkezdenünk, amihez nincs kedvünk.

A hétköznapi tevékenységek nagy része, amely mozgással jár, preventív jellegű lehet.

Gellér László szerint ugyanilyen fontos a megfelelő táplálkozás is. Mint mondta, lehetőség szerint kerülni kell a feldolgozott élelmiszereket, a cukrot és az édes italokat, és érdemes a rostban gazdag, lehetőleg zsírszegényebb ételeket előnyben részesíteni.

A Szívünk Napja legfontosabb üzenete a tudatosság

A kardiológus szerint a stressz kezelése szintén fontos része a megelőzésnek, hiszen a stressz a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából is rizikófaktornak számít. Mint mondta,

magát a stresszt nagyon nehéz elkerülni, ezért inkább annak megfelelő kezelésére érdemes figyelmet fordítani.

A vasárnapi programban a szívelégtelenséggel és a pacemakerrel élők mindennapjaival is foglalkoznak, emellett szó lesz

a longevityről,

a stresszkezelésről, valamint

a fizioterápiáról és

a gyógytornáról.

A rendezvény része lesz a rajzpályázat is, a programot pedig este fél hatkor Karácsony James koncertje színesíti. Gellér László szerint ugyanakkor a Szívünk Napjának legfontosabb üzenete a tudatosság: „legyen tudatosságunk a mozgás, a táplálkozás és a stresszkezelés terén, és figyeljünk a saját egészségünkre is.”