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semmelweis egyetemen

Távozik posztjáról dr. Szlávik János, új szerepben folytatja tovább

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Új fejezet kezdődött a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának életében. Szeptember 1-jétől Dr. Lakatos Botond főorvos vezeti az osztályt, miután Dr. Szlávik János átadta neki az osztályvezetői feladatokat.
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semmelweis egyetemenszlávik jánosdél - pesti centrumkórház

Dr. Szlávik János 1986 óta dolgozik a kórházban, így csaknem négy évtizede része az intézmény szakmai közösségének. 2000-től különböző vezetői tisztségeket is betöltött, és meghatározó szerepet vállalt a hazai infektológiai ellátásban. Az osztályvezetői poszt átadása után sem távozik a Dél-pesti Centrumkórházból, szakmai munkáját továbbra is az intézményben folytatja.

szlávik
Új szerepben folytatja tovább dr. Szlávik.

Szlávik János átadta vezetői posztját, ez történik most a kórházban

A változást Dr. Szilágyi Örs főigazgató és Dr. Kállay Krisztián orvosigazgató jelentette be az osztály munkatársainak. Mint hangsúlyozták, az intézmény előtt egy új, építkező időszak áll, amelynek egyik fontos állomása az Infektológiai Osztály szakmai megerősítése.

Az új osztályvezető, Dr. Lakatos Botond a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Külföldön is jelentős szakmai tapasztalatot szerzett, többek között Svájcban és Spanyolországban, emellett trópusi medicina diplomát is szerzett.

PhD-fokozatát 2016-ban védte meg infektológiából, 2023-ban pedig habilitált. A Semmelweis Egyetem oktatójaként az orvosképzésben is részt vesz. A koronavírus-járvány idején a hazai terápiás stratégiák kidolgozásáért felelős munkacsoportot is vezette.

Szakmai érdeklődése kiterjed többek között a HIV-fertőzésre, az opportunista és központi idegrendszeri fertőzésekre, a trópusi betegségekre, a vakcinológiára, az immunhiányos betegek fertőzéseire és a zoonózisokra. 2021 óta a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke, tisztségében 2024-ben újraválasztották.

 

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