Hivatalosan is megerősítette a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szomorú hírt: pénteken megtalálták az O.Z.O.R.A. Fesztivál területén kívül, egy kukoricásban a hetek óta keresett Szolnoki Bence holttestét. A 21 éves fiatalember a rendezvény helyszíni stábjának tagjaként dolgozott Tolna vármegyében.

Megtalálták az OZORA fesztiválról eltűnt Szolnoki Bence holttestét - Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Hetekig keresték nagy erőkkel Szolnoki Bencét

Szolnoki Bence július 28-án, a fesztivál második napján tűnt el. Azon a keddi délelőttön látták őt utoljára, amikor magához vette a hálózsákját, tárcáját és telefonját, ám ezt követően semmilyen életjelet nem adott magáról. Mobilkészüléke elérhetetlenné vált, a közösségi média felületein sem jelentkezett be.

Eltűnését követően a család, a barátok és a rendőrség is hatalmas erőkkel indult a keresésére. Augusztus folyamán több nagyszabású, szervezett kutatóakciót is tartottak a környéken: polgárőrök, önkéntesek, kutyás egységek és drónok segítségével fésülték át Igar és Szőlőhegy térségét, valamint a fesztivál melletti erdős és fás területeket. A kitartó keresés ellenére a fiatalembert hetekig nem sikerült felkutatni.

Gyászol a fesztivál közössége

A tragikus felfedezés után a fesztivál szervezői megrendülten búcsúztak munkatársuktól. Közleményükben kiemelték, hogy Bence nem csupán egy dolgozó volt a sok közül, hanem a helyszíni csapat megbecsült tagja, aki az építési időszak kezdetétől fogva nap mint nap együtt élt és dolgozott a stábbal. Elvesztése mély űrt hagy a közösségben, amely együtt építette és éltette a rendezvényt.

A szervezők és a kollégák ezúton is őszinte részvétüket fejezik ki Bence családjának és hozzátartozóinak, és sok erőt, kitartást kívánnak nekik a mély gyász megéléséhez. A haláleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

"Szomorúan osztjuk meg az O.Z.O.R.A. Fesztivál közösségével, hogy a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalosan is megerősítette: pénteken megtalálták Szolnoki Bence holttestét a fesztivál területén kívül, egy kukoricásban.

Bence a helyszíni csapatunk tagja volt, ezért elvesztése különösen nehéz számunkra. Egy kollégánkat és közösségünk egyik tagját veszítettük el. Az építés időszakában nap mint nap együtt élünk és dolgozunk, így Bence is része volt annak a közösségnek, amely együtt építi és élteti O.Z.O.R.A.-t.