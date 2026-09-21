Végre megoldódhat a több mint 100 éves probléma a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonalon

A kivitelezés hivatalosan szeptember 17-én indult el a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonal fejlesztésénél, miután az előkészítő munkák egy részét már korábban elvégezték. Felmérték a területet, feltárták a vasúti kábeleket és közműveket, valamint a növényzetirtást is elvégezték.
Másfél kilométeres deltavágány épül
A beruházás részeként mintegy 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány épül Zalaszentivánnál. A mintegy 12 milliárd forintos fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy megszüntesse azt a több mint száz éve fennálló helyzetet, amely miatt a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatoknak jelenleg be kell térniük Zalaszentiván állomására, majd menetirányt kell váltaniuk.
A deltavágány elkészülése után a Szombathely felől érkező vonatok közvetlenül folytathatják útjukat Zalaegerszeg felé.
A jelenlegi tervek szerint a kivitelezés 2027 végére fejeződhet be, az új pályán pedig 2028 elején indulhat meg a személy- és teherforgalom – írja a VAOL.
Rövidebb lehet a menetidő a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonalon
A fejlesztés egyik legfontosabb eredménye a menetidő csökkenése lehet. A GYSEV korábbi tájékoztatása szerint az a cél, hogy Szombathely és Zalaegerszeg között egy órán belül lehessen vasúttal közlekedni.
A közvetlenebb vasúti kapcsolat elsősorban a napi ingázóknak jelenthet könnyebbséget, de az oktatás, a munkába járás és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége szempontjából is fontos lehet a két város közötti jobb összeköttetés.
A beruházás idején ugyanakkor korlátozásokra is számítani kell: a kivitelező tájékoztatása szerint 2026 őszén a 17-es és a 25-ös vasútvonalon is várhatók korlátozások, 2027 tavaszán pedig nagyobb beavatkozások következnek.
Új vasúti megállóhely is épül
A fejlesztés nemcsak a vasúti pályát érinti.
Szentivánvölgy néven új vasúti megállóhelyet is kialakítanak.
Erre azért van szükség, mert a deltavágány elkészülése után a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatok már nem térnek be a jelenlegi zalaszentiváni állomásra. Az új megállóhely a település lakói számára kedvezőbb helyen biztosíthatja a vasúti kapcsolatot.
A teherforgalom is gyorsulhat
A fejlesztés a személyszállítás mellett a nemzetközi áruszállítás miatt is jelentős. A térségen fontos vasúti útvonal halad keresztül, a deltavágány pedig a Balti–Adria árufuvarozási korridor hatékonyabb működéséhez is hozzájárulhat.
A beruházás kapcsolódik a Zalaegerszeg térségében tervezett logisztikai fejlesztésekhez is. A projekt részeként a konténerterminálhoz kapcsolódó vasúti kapcsolat kialakítását is előkészítik.
Hamarosan elindulhatnak a vonatok Budapest és Belgrád között
Újabb fontos szakaszához érkezik a magyar–szerb vasúti beruházás, mielőtt megindulhatna a személyszállítás. A Budapest-Belgrád vasútvonalon október elején teljes terhelést modellező tesztet végeznek, amelynek eredménye meghatározó lesz a személyforgalom elindításáról szóló végső döntésben.