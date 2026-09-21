Végre megoldódhat a több mint 100 éves probléma a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonalon

A kivitelezés hivatalosan szeptember 17-én indult el a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonal fejlesztésénél, miután az előkészítő munkák egy részét már korábban elvégezték. Felmérték a területet, feltárták a vasúti kábeleket és közműveket, valamint a növényzetirtást is elvégezték.

Rövidebb lehet a menetidő a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonalon - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Másfél kilométeres deltavágány épül

A beruházás részeként mintegy 1500 méter hosszú, villamosított összekötő vágány épül Zalaszentivánnál. A mintegy 12 milliárd forintos fejlesztés egyik legfontosabb célja, hogy megszüntesse azt a több mint száz éve fennálló helyzetet, amely miatt a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatoknak jelenleg be kell térniük Zalaszentiván állomására, majd menetirányt kell váltaniuk.

A deltavágány elkészülése után a Szombathely felől érkező vonatok közvetlenül folytathatják útjukat Zalaegerszeg felé.

A jelenlegi tervek szerint a kivitelezés 2027 végére fejeződhet be, az új pályán pedig 2028 elején indulhat meg a személy- és teherforgalom – írja a VAOL.

Rövidebb lehet a menetidő a Szombathely–Zalaegerszeg vasútvonalon

A fejlesztés egyik legfontosabb eredménye a menetidő csökkenése lehet. A GYSEV korábbi tájékoztatása szerint az a cél, hogy Szombathely és Zalaegerszeg között egy órán belül lehessen vasúttal közlekedni.

A közvetlenebb vasúti kapcsolat elsősorban a napi ingázóknak jelenthet könnyebbséget, de az oktatás, a munkába járás és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége szempontjából is fontos lehet a két város közötti jobb összeköttetés.

A beruházás idején ugyanakkor korlátozásokra is számítani kell: a kivitelező tájékoztatása szerint 2026 őszén a 17-es és a 25-ös vasútvonalon is várhatók korlátozások, 2027 tavaszán pedig nagyobb beavatkozások következnek.

Új vasúti megállóhely is épül

A fejlesztés nemcsak a vasúti pályát érinti.

Szentivánvölgy néven új vasúti megállóhelyet is kialakítanak.

Erre azért van szükség, mert a deltavágány elkészülése után a Szombathely és Zalaegerszeg között közlekedő vonatok már nem térnek be a jelenlegi zalaszentiváni állomásra. Az új megállóhely a település lakói számára kedvezőbb helyen biztosíthatja a vasúti kapcsolatot.