Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
szülés

Dráma Csepelen: 39 hetes kismamához riasztották a mentőket, már nem volt idő a kórházig – a helyszínen vezették le a szülést

29 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A napokban a hajnali órákban rendszertelenül jelentkeztek egy 39 hetes kismama fájásai. Reggelre azonban egyre erősebbé váltak, ezért a szülők végül mentőt hívtak, a szülésig azonban már nem volt idő beérni a kórházba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szülésCsepelmentő

Szüléshez riasztották a csepeli mentőket a napokban. Miután megkezdődtek a fájások a kismamánál, tárcsázták a mentőket, a hívásfogadó nő pedig végig vonalban maradt, folyamatosan instruálta és közben igyekezett megnyugtatni is a családot.

kisbaba, csecsemő, gyerek, szülés
Otthon indult meg a szülés a csepeli nőnél (Képünk illusztráció)
Fotó: Pixabay

A csepeli mentőgépkocsival Bíró Tibor mentőápoló és Csiha Péter mentőgépkocsi-vezető néhány perc múlva megérkezett a helyszínre – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Megvizsgálták az édesanyát, majd azonnal felkészültek a szülésre: alig néhány perc múlva megszületett Blanka, akinek hangos sírása hamar megtöltötte a család otthonát.

A mentők ezután ellátták a babát és édesanyját is, akiket végül a Peter Cerny Alapítvány koraszülöttmentőjének segítségével kórházba vittek.

Az édesanya később levélben köszönte meg az életmentők munkáját:

„Egy olyan helyzetbe érkeztek, amely számunkra teljesen váratlan és ijesztő volt, ők azonban hihetetlen nyugalommal, profizmussal, magabiztossággal és nem utolsósorban emberséggel vették át az irányítást, és vezették le a helyszíni szülést.

Nehéz szavakba önteni, mennyire hálásak vagyunk nekik. Egy elsőre félelmetesnek tűnő élethelyzetből – az ő hozzáállásuknak és szakértelmüknek köszönhetően – végül életünk egyik legszebb és legkülönlegesebb élménye lett. Az a nyugalom, kedvesség és emberség, amit tőlük kaptunk, olyan biztonságot adott nekünk, amire abban a pillanatban talán nem is tudtuk, mennyire szükségünk volt.

Nemcsak a szakmai munkájukért vagyunk végtelenül hálásak, hanem azért is, amilyen emberséggel és jókedvvel voltak mellettünk. Egy igazán jófej, összeszokott és nagyszerű csapat érkezett hozzánk – és bár egyáltalán nem így képzeltük el a szülésünket, nekik köszönhetően csodálatos emlékké vált. Blanka pedig az ő segítségükkel kapott egy igazán különleges, biztonságos és gyönyörű életkezdést.”

Az Országos Mentőszolgálat a bejegyzésében végül boldog és egészséges életet kívánt Blankának, és gratuláltak a szülőknek, valamint a mentésben résztvevőknek.

Megrázó felfedezés: durva dolog derült ki a szülésről

Az emberi szülés évezredek óta foglalkoztatja a tudósokat és orvosokat egyaránt. Hosszú ideig azt hittük, hogy a nehéz vajúdás oka egyszerűen az, hogy a csecsemő feje túl nagy a szülőcsatornához képest. Ez az úgynevezett „szülészeti dilemma" elmélete évtizedeken át megkérdőjelezhetetlen dogmának számított az orvostudományban. Azonban a Bécsi Egyetem kutatói alapjaiban rengették meg ezt a szüléssel kapcsolatban hosszú ideje fennálló hiedelemet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!