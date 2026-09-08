Dráma Csepelen: 39 hetes kismamához riasztották a mentőket, már nem volt idő a kórházig – a helyszínen vezették le a szülést

Szüléshez riasztották a csepeli mentőket a napokban. Miután megkezdődtek a fájások a kismamánál, tárcsázták a mentőket, a hívásfogadó nő pedig végig vonalban maradt, folyamatosan instruálta és közben igyekezett megnyugtatni is a családot.

Otthon indult meg a szülés a csepeli nőnél (Képünk illusztráció)

Fotó: Pixabay

A csepeli mentőgépkocsival Bíró Tibor mentőápoló és Csiha Péter mentőgépkocsi-vezető néhány perc múlva megérkezett a helyszínre – írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

Megvizsgálták az édesanyát, majd azonnal felkészültek a szülésre: alig néhány perc múlva megszületett Blanka, akinek hangos sírása hamar megtöltötte a család otthonát.

A mentők ezután ellátták a babát és édesanyját is, akiket végül a Peter Cerny Alapítvány koraszülöttmentőjének segítségével kórházba vittek.

Az édesanya később levélben köszönte meg az életmentők munkáját:

„Egy olyan helyzetbe érkeztek, amely számunkra teljesen váratlan és ijesztő volt, ők azonban hihetetlen nyugalommal, profizmussal, magabiztossággal és nem utolsósorban emberséggel vették át az irányítást, és vezették le a helyszíni szülést.

Nehéz szavakba önteni, mennyire hálásak vagyunk nekik. Egy elsőre félelmetesnek tűnő élethelyzetből – az ő hozzáállásuknak és szakértelmüknek köszönhetően – végül életünk egyik legszebb és legkülönlegesebb élménye lett. Az a nyugalom, kedvesség és emberség, amit tőlük kaptunk, olyan biztonságot adott nekünk, amire abban a pillanatban talán nem is tudtuk, mennyire szükségünk volt.

Nemcsak a szakmai munkájukért vagyunk végtelenül hálásak, hanem azért is, amilyen emberséggel és jókedvvel voltak mellettünk. Egy igazán jófej, összeszokott és nagyszerű csapat érkezett hozzánk – és bár egyáltalán nem így képzeltük el a szülésünket, nekik köszönhetően csodálatos emlékké vált. Blanka pedig az ő segítségükkel kapott egy igazán különleges, biztonságos és gyönyörű életkezdést.”

Az Országos Mentőszolgálat a bejegyzésében végül boldog és egészséges életet kívánt Blankának, és gratuláltak a szülőknek, valamint a mentésben résztvevőknek.

Megrázó felfedezés: durva dolog derült ki a szülésről

Az emberi szülés évezredek óta foglalkoztatja a tudósokat és orvosokat egyaránt. Hosszú ideig azt hittük, hogy a nehéz vajúdás oka egyszerűen az, hogy a csecsemő feje túl nagy a szülőcsatornához képest. Ez az úgynevezett „szülészeti dilemma" elmélete évtizedeken át megkérdőjelezhetetlen dogmának számított az orvostudományban. Azonban a Bécsi Egyetem kutatói alapjaiban rengették meg ezt a szüléssel kapcsolatban hosszú ideje fennálló hiedelemet.