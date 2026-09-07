Nagy bajban a szülők: kiderült, milyen hosszú lesz az őszi szünet

A 2026/2027-es tanév 2026. szeptember 1-jén kezdődött, a tanítás pedig 2027. június 18-án ér véget. A szülőknek azonban elsősorban a szünetek időpontja jelenthet fejtörést.

Szülők figyelem: ilyen hosszú szünetek lesznek a 2026 és 2027 tanévben.

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2026 és 2027 tanév szünetei: 16 napos pihenő is jön

Az őszi szünet 2026. október 23-tól november 1-jéig tart. Az utolsó tanítási nap október 22., a diákok pedig november 2-án mennek vissza az iskolába. A hétvégékkel és az ünnepnappal együtt így tíz egybefüggő napot tölthetnek otthon.

A téli szünet még hosszabb lesz: 2026. december 19-től 2027. január 3-ig tart. A tanulóknak december 18-án kell utoljára iskolába menniük, majd január 4-én kezdődik újra a tanítás. Ez összesen 16 napos pihenőt jelent.

A tavaszi szünet 2027. március 25-től április 4-ig tart. A diákoknak március 24-én lesz az utolsó tanítási napjuk, majd április 5-én térnek vissza az iskolába. Ez 11 napos szünetet jelent.

Az őszi szünet különösen nagy kihívás lehet

A Hóvége arra is felhívja a figyelmet, hogy a hosszabb iskolai szünetek a dolgozó szülőknek komoly szervezést jelenthetnek. Az őszi szünet például öt munkanapot érint, október 26. és 30. között.

A lap szerint ilyenkor szóba jöhet a szülők szabadságának felhasználása, a fizetős gyermekfelügyelet vagy az őszi tábor. A nagyszülők és más rokonok bevonása szintén segítséget jelenthet.

A lap szerint érdemes az iskolánál és az önkormányzatnál is érdeklődni, szerveznek-e összevont ügyeletet vagy kedvezményes programokat a szünet idejére. Megoldás lehet akár a szülői összefogás és a home office is.