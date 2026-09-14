Váratlan fordulat a szúnyoghelyzetben, újabb irtásra van szükség

Idén a megszokottnál rendhagyóbban alakult a szúnyogártalom Magyarországon. Az elhúzódó aszály miatt a nyár elején alig volt szükség gyérítésre, később azonban az inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog fokozott jelenléte miatt több helyen is be kellett avatkozni. A kifejlett szúnyogok ellen idén eddig a korábbi évekhez képest mindössze negyedannyi kezelést végeztek. A vizes élőhelyek csökkenése és az árterületek kiszáradása miatt a szúnyoglárvák biológiai gyérítésére is ritkábban volt szükség.

Néhány helyen még mindig sok a szúnyog. (illusztráció) Fotó: Rawpixel.com / Shutterstock

A következő napokban három megye összesen 38 településén végeznek szúnyoggyérítést. A Balaton-parti települések jelentős részén, valamint Kaposváron továbbra is az ázsiai tigrisszúnyog okoz jelentős problémát, míg egyes Dráva menti lakóövezetekben a honos szúnyogok vannak nagy számban jelen

- közölte a katasztrófavédelem hozzátéve, a kezeléseket a lakott területeken az esti és éjszakai órákban, földi permetezéssel végzik a szakemberek.

Így történik a szúnyoggyérítés

A platós gépjárművekre rögzített berendezésekkel a legtöbb helyen úgynevezett ULV-eljárást alkalmaznak, amelynek során a permetszert rendkívül kis mennyiségben, hektáronként alig több mint fél literben, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. Erre pedig azért van szükség, mert egyre nagyobb szerepet játszanak a hazánkban az elmúlt években megtelepedett, az ember közvetlen környezetében élő inváziós szúnyogfajok. A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek, hogy esőzések után fontos megszüntetni a ház körül kialakuló kisebb vízgyülemeket, megtisztítani a csatornákat és árkokat, a vízgyűjtő edényeket hálóval lefedni, valamint kiönteni a virágcserepekben és kerti tárgyakban összegyűlt vizet - írja a katasztrófavédelem.