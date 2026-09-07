38 településen indul szúnyoggyérítés – mutatjuk, mikor és hol

Az aszályos időjárás miatt az árvízi szúnyogfajok jelenlétével továbbra sem kell érdemben számolni, az inváziós fajok azonban több térségben is aktívak. A szúnyoggyérítést elsősorban ott végzik el, ahol a kifejlett szúnyogok száma tömegessé válik.

A szúnyoggyérítés a Balaton térségét, a Csepel-sziget környékét és Székesfehérvárt is érinti (A kép illusztráció.)

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A családi házas területeken fejlődő inváziós fajok, különösen az ázsiai tigrisszúnyog több térségben jelentős számban van jelen. Lárváiknak már kis mennyiségű állóvíz is elegendő a fejlődéshez, így egy eső vagy akár a kerti locsolás után is megfelelő tenyészőhelyek alakulhatnak ki.

A szúnyoggyérítés mellett a lakosság közreműködésére is szükség van

Az inváziós szúnyogok lárváinak élőhelyei szervezett biológiai kezeléssel jellemzően nem érhetők el, mivel azok nagy része magántelkeken található. Emiatt fontos a kertekben kialakuló kisebb állóvizek megszüntetése, illetve a vizet tároló edények lefedése.

Ahol a kifejlett szúnyogok száma tömegessé válik, platós gépjárműre szerelt permetezőberendezésekkel végeznek kezelést. A munkálatok napnyugta után, a késő esti és éjszakai órákban zajlanak.

A felhasznált készítményt apró cseppekre bontva, alacsony dózisban juttatják ki, hektáronként kevesebb mint egy liter mennyiségben.

A kezeléssel érintett települések részletes listája és a tervezett időpontok a katasztrófavédelem honlapján érhetők el.