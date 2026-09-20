Visszarepítünk a múltba: így szüreteltek nagyszüleink idejében – galéria

Az ősz beköszöntével ismét elérkezik a szőlő betakarításának időszaka, amely évtizedekkel ezelőtt is az év egyik fontos eseménye volt. Archív fényképeken idézzük fel a szüret régi hangulatát, a puttonyokkal, lovas szekerekkel és hagyományos présekkel végzett munkát.
A szüret idején családok, rokonok és ismerősök dolgoztak együtt a tőkék között. Megteltek a kosarak és a puttonyok, előkerültek a régi prések, a leszedett szőlőt pedig sok helyen lovas szekerekkel szállították tovább.
Bár a betakarítás és a szőlő feldolgozása komoly munkával járt, a szüret egyúttal társasági esemény is volt, amelyhez gyakran jókedv és mulatság társult.
Galéria: Szőlőszedés nagyapáink idejében, ilyen volt a szüret régen - galéria
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Nem gépek, hanem dolgos kezek szedték a termést, 1930
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