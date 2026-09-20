Visszarepítünk a múltba: így szüreteltek nagyszüleink idejében – galéria

A szüret idején családok, rokonok és ismerősök dolgoztak együtt a tőkék között. Megteltek a kosarak és a puttonyok, előkerültek a régi prések, a leszedett szőlőt pedig sok helyen lovas szekerekkel szállították tovább.

Szüret a Március 21. Termelőszövetkezet szőlőtábláin, Inárcs, 1964

Fotó: Fortepan / Gábor Viktor

Bár a betakarítás és a szőlő feldolgozása komoly munkával járt, a szüret egyúttal társasági esemény is volt, amelyhez gyakran jókedv és mulatság társult.