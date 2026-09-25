Süllyednek az épületek Európában a rekordaszály miatt, komoly károkat okozhat a talajsüllyedés

Az elmúlt hetekben több nemzetközi hírforrás is beszámolt arról, hogy Anglia és Hollandia bizonyos részein az aszály következtében megsüllyedtek az épületek. A talajsüllyedés elsősorban az agyagos talajok sajátossága: tartós szárazság esetén a talaj zsugorodni kezd, stabilitása csökkenhet, ez pedig az épületek fokozatos süllyedéséhez vezethet.

Európa több országában is megjelent a talajsüllyedés, amely az épületekben komoly károkat okozhat - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Mivel az agyagos talaj Magyarországon is gyakori, az idei rekordaszály hatásai hazánkban is megmutatkozhatnak.

Bár pontos káradatok még nincsenek, a lakosság észrevételei alapján egyértelműen arra következtetünk, hogy bizonyos területeken már megkezdődött az aszály okozta épületsüllyedés

– hívta fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

Ezek lehetnek az épületsüllyedés jelei

Egy épület süllyedését az aszály mellett több más tényező is okozhatja. Ilyen lehet a nem megfelelő alapozás, a helytelen vízelvezetés, egy csőtörés miatt kialakuló vízszivárgás, de akár egy nagyobb fa gyökérzete is előidézhet hasonló problémát. Az első jelekre ezért érdemes odafigyelni.

Árulkodóak lehetnek a ferde, átlós falrepedések, amelyek egyre több helyiségben jelennek meg, és méretük fokozatosan növekszik.

Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a fal és a mennyezet vagy a padló között hézagok alakulnak ki, illetve ha az ajtók és ablakok hirtelen szorulni kezdenek.

Egyetlen hajszálrepedés önmagában még nem jelenti azt, hogy süllyed az épület, a gyanús repedéseket azonban érdemes figyelemmel kísérni. Ebben a jól ismert gipszpogácsás módszer is segítséget nyújthat. Ha nagyobb, főfalakat érintő vagy szemmel láthatóan növekvő repedések jelennek meg, érdemes statikus szakembert hívni, aki felméri az épület és az alapozás állapotát – írta közleményében az Insura.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A talajsüllyedés okozta károk helyreállítása több millió forintba is kerülhet

A talajsüllyedés helyreállítása jelentős kiadással járhat. Ha a cél a bontás elkerülése, az egyik lehetséges megoldás a talajinjektálás, amelynek költsége az épület állapotától függően

akár több millió forint is lehet.

Az aszály okozta épületkárokra azonban a lakásbiztosítás sem feltétlenül nyújt fedezetet. „Sokszor csalódottak az ügyfelek, amikor megtudják, hogy az aszály okozta épületkárokat nem téríti a lakásbiztosításuk” – mondta Kozma Gábor. Hozzátette: a lakásbiztosítások jellemzően a hirtelen, váratlan és balesetszerűen bekövetkező károkat kezelik biztosítási eseményként, így egy fokozatos, talajzsugorodás miatt kialakuló süllyedés általában nem tartozik ebbe a körbe.