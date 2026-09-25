Süllyednek az épületek Európában a rekordaszály miatt, komoly károkat okozhat a talajsüllyedés

Az elmúlt hetekben több nemzetközi hírforrás is beszámolt arról, hogy Anglia és Hollandia bizonyos részein az aszály következtében megsüllyedtek az épületek. A talajsüllyedés elsősorban az agyagos talajok sajátossága: tartós szárazság esetén a talaj zsugorodni kezd, stabilitása csökkenhet, ez pedig az épületek fokozatos süllyedéséhez vezethet.
Mivel az agyagos talaj Magyarországon is gyakori, az idei rekordaszály hatásai hazánkban is megmutatkozhatnak.
Bár pontos káradatok még nincsenek, a lakosság észrevételei alapján egyértelműen arra következtetünk, hogy bizonyos területeken már megkezdődött az aszály okozta épületsüllyedés
– hívta fel a figyelmet Dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.
Ezek lehetnek az épületsüllyedés jelei
Egy épület süllyedését az aszály mellett több más tényező is okozhatja. Ilyen lehet a nem megfelelő alapozás, a helytelen vízelvezetés, egy csőtörés miatt kialakuló vízszivárgás, de akár egy nagyobb fa gyökérzete is előidézhet hasonló problémát. Az első jelekre ezért érdemes odafigyelni.
- Árulkodóak lehetnek a ferde, átlós falrepedések, amelyek egyre több helyiségben jelennek meg, és méretük fokozatosan növekszik.
- Szintén figyelmeztető jel lehet, ha a fal és a mennyezet vagy a padló között hézagok alakulnak ki, illetve ha az ajtók és ablakok hirtelen szorulni kezdenek.
Egyetlen hajszálrepedés önmagában még nem jelenti azt, hogy süllyed az épület, a gyanús repedéseket azonban érdemes figyelemmel kísérni. Ebben a jól ismert gipszpogácsás módszer is segítséget nyújthat. Ha nagyobb, főfalakat érintő vagy szemmel láthatóan növekvő repedések jelennek meg, érdemes statikus szakembert hívni, aki felméri az épület és az alapozás állapotát – írta közleményében az Insura.
A talajsüllyedés okozta károk helyreállítása több millió forintba is kerülhet
A talajsüllyedés helyreállítása jelentős kiadással járhat. Ha a cél a bontás elkerülése, az egyik lehetséges megoldás a talajinjektálás, amelynek költsége az épület állapotától függően
akár több millió forint is lehet.
Az aszály okozta épületkárokra azonban a lakásbiztosítás sem feltétlenül nyújt fedezetet. „Sokszor csalódottak az ügyfelek, amikor megtudják, hogy az aszály okozta épületkárokat nem téríti a lakásbiztosításuk” – mondta Kozma Gábor. Hozzátette: a lakásbiztosítások jellemzően a hirtelen, váratlan és balesetszerűen bekövetkező károkat kezelik biztosítási eseményként, így egy fokozatos, talajzsugorodás miatt kialakuló süllyedés általában nem tartozik ebbe a körbe.
Más lehet a helyzet például egy rejtett csőtörésnél, amikor a rövid idő alatt kiáramló víz kimossa a talajt és elmozdítja a falat. A szakértő szerint ezért fontos, hogy az ingatlantulajdonosok ismerjék lakásbiztosításuk feltételeit, és bizonytalanság esetén kérjenek szakmai segítséget.
A szélsőséges időjárás a biztosítási piacot is átalakíthatja
A klímaváltozással együtt járó egyre szélsőségesebb időjárás új kihívásokat jelenthet a biztosítási piacon is. Az erdőtüzek és heves viharok mellett a mezőgazdaságban az aszály okoz jelentős károkat, miközben a lakásbiztosítások esetében is új kockázatok jelenhetnek meg a tartós szárazság és az intenzív hőség miatt.
„A klímaváltozás hatása már egész Európában elérte a biztosítási piacot” – összegezte Kozma Gábor.
A szakértő szerint a biztosítók kárkifizetései és a viszontbiztosítási költségek emelkedhetnek, ami idővel a biztosítási díjakban és a biztosítók vállalásaiban is megjelenhet.
Emiatt egyre fontosabb lehet, hogy a lakástulajdonosok tisztában legyenek azzal, pontosan milyen károkra terjed ki a biztosításuk.