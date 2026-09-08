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ivóvíz

Súlyos vízprobléma lépett fel Tatán, nem javasolják a csapvíz fogyasztását

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Aggasztó a helyzet egy népszerű magyar kisvárosban. A Kemma információi szerint a tatai iskolák egy részében vízminőségi problémákat találtak, ezért több helyen nem javasolják a csapvíz fogyasztását.
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Több tatai iskolában is határérték feletti értékeket mutattak ki az ivóvíz egyes összetevőinél, ezért az érintett helyeken elővigyázatosságból nem javasolják a csapvíz fogyasztását. A tatai ivóvíz minőségét további vizsgálatokkal ellenőrzik, a diákok és pedagógusok számára pedig addig palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak – írta meg a Kemma.

vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt
Vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt (illusztráció) Forrás: Pexels

Nem megfelelő értékeket mértek több tatai iskola ivóvizében

A Tatabányai Tankerületi Központhoz először az egyik általa fenntartott tatai intézményből érkezett jelzés arról, hogy probléma lehet a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével. 

A tankerület ezt követően független szakértővel több általa fenntartott helyen is megvizsgáltatta a vizet, és további intézményeknél is határérték feletti értékeket találtak egyes összetevőknél.

A vizsgálati eredményeket ugyanakkor befolyásolhatta, hogy az épületeket a nyári szünetben egyáltalán nem, vagy csak keveset használták. A vezetékekben hosszabb ideig álló, úgynevezett pangóvíz ugyanis megváltoztathatja a víz összetételét.

A probléma miatt több intézkedést is elrendeltek:

  • átöblítik és technológiai szempontból ellenőrzik az érintett hálózatot;
  • az iskolákban palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak;
  • újabb független vízvizsgálatokat végeznek.

További vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt

Tata városának önkormányzata nem akar egyetlen mérési eredményből következtetni a város vízminőségére, ezért valamennyi saját fenntartású intézményében mintát vesznek. Az ellenőrzés az óvodákra, bölcsődékre és más önkormányzati intézményekre is kiterjed.

A tatai iskolák ivóvíz-vizsgálatát a tankerülettel együttműködve külön, független ellenőrzéssel folytatnák. A régi SZTK teljes épületéből szintén vettek mintákat, miután az ott működő Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban problémás eredmény született.

Az újabb vizsgálatok eredményeit a tervek szerint nyilvánosságra hozzák. Addig az érintett helyeken továbbra sem javasolják a csapvíz fogyasztását, az oktatás azonban zavartalanul folytatódik.

Tata jegyzője közben arról számolt be, hogy a város teljes területén végzett ellenőrzések szerint az ivóvíz mikrobiológiai és kémiai szempontból is megfelel az előírásoknak. A határérték feletti eredményeket tehát egyes intézményekben mérték, ezek okát további vizsgálatokkal próbálják tisztázni.

A tatai vízhelyzetet tovább árnyalja, hogy az Öreg-tó vízszintje is jelentősen csökkent a rendkívül száraz nyár után. 

A csapadékhiány és a tartós hőség miatt a tó vízszintje nyár eleje óta folyamatosan apadt, augusztus végére pedig 157 centiméterre süllyedt. 

Az Által-ér vízgyűjtőjén közben rekordalacsony vízhozamokat mértek. Erről további információk a KEMMA oldalán.

 

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