Súlyos vízprobléma lépett fel Tatán, nem javasolják a csapvíz fogyasztását

Több tatai iskolában is határérték feletti értékeket mutattak ki az ivóvíz egyes összetevőinél, ezért az érintett helyeken elővigyázatosságból nem javasolják a csapvíz fogyasztását. A tatai ivóvíz minőségét további vizsgálatokkal ellenőrzik, a diákok és pedagógusok számára pedig addig palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak – írta meg a Kemma.

Vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt (illusztráció) Forrás: Pexels

Nem megfelelő értékeket mértek több tatai iskola ivóvizében

A Tatabányai Tankerületi Központhoz először az egyik általa fenntartott tatai intézményből érkezett jelzés arról, hogy probléma lehet a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével.

A tankerület ezt követően független szakértővel több általa fenntartott helyen is megvizsgáltatta a vizet, és további intézményeknél is határérték feletti értékeket találtak egyes összetevőknél.

A vizsgálati eredményeket ugyanakkor befolyásolhatta, hogy az épületeket a nyári szünetben egyáltalán nem, vagy csak keveset használták. A vezetékekben hosszabb ideig álló, úgynevezett pangóvíz ugyanis megváltoztathatja a víz összetételét.

A probléma miatt több intézkedést is elrendeltek:

átöblítik és technológiai szempontból ellenőrzik az érintett hálózatot;

az iskolákban palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak;

újabb független vízvizsgálatokat végeznek.

További vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt

Tata városának önkormányzata nem akar egyetlen mérési eredményből következtetni a város vízminőségére, ezért valamennyi saját fenntartású intézményében mintát vesznek. Az ellenőrzés az óvodákra, bölcsődékre és más önkormányzati intézményekre is kiterjed.

A tatai iskolák ivóvíz-vizsgálatát a tankerülettel együttműködve külön, független ellenőrzéssel folytatnák. A régi SZTK teljes épületéből szintén vettek mintákat, miután az ott működő Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban problémás eredmény született.

Az újabb vizsgálatok eredményeit a tervek szerint nyilvánosságra hozzák. Addig az érintett helyeken továbbra sem javasolják a csapvíz fogyasztását, az oktatás azonban zavartalanul folytatódik.