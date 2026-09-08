Súlyos vízprobléma lépett fel Tatán, nem javasolják a csapvíz fogyasztását

Több tatai iskolában is határérték feletti értékeket mutattak ki az ivóvíz egyes összetevőinél, ezért az érintett helyeken elővigyázatosságból nem javasolják a csapvíz fogyasztását. A tatai ivóvíz minőségét további vizsgálatokkal ellenőrzik, a diákok és pedagógusok számára pedig addig palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak – írta meg a Kemma.
Nem megfelelő értékeket mértek több tatai iskola ivóvizében
A Tatabányai Tankerületi Központhoz először az egyik általa fenntartott tatai intézményből érkezett jelzés arról, hogy probléma lehet a közműhálózaton keresztül érkező víz minőségével.
A tankerület ezt követően független szakértővel több általa fenntartott helyen is megvizsgáltatta a vizet, és további intézményeknél is határérték feletti értékeket találtak egyes összetevőknél.
A vizsgálati eredményeket ugyanakkor befolyásolhatta, hogy az épületeket a nyári szünetben egyáltalán nem, vagy csak keveset használták. A vezetékekben hosszabb ideig álló, úgynevezett pangóvíz ugyanis megváltoztathatja a víz összetételét.
A probléma miatt több intézkedést is elrendeltek:
- átöblítik és technológiai szempontból ellenőrzik az érintett hálózatot;
- az iskolákban palackozott, ballonos vagy tartályos vizet biztosítanak;
- újabb független vízvizsgálatokat végeznek.
További vizsgálatok jönnek a tatai iskolákban a víz minősége miatt
Tata városának önkormányzata nem akar egyetlen mérési eredményből következtetni a város vízminőségére, ezért valamennyi saját fenntartású intézményében mintát vesznek. Az ellenőrzés az óvodákra, bölcsődékre és más önkormányzati intézményekre is kiterjed.
A tatai iskolák ivóvíz-vizsgálatát a tankerülettel együttműködve külön, független ellenőrzéssel folytatnák. A régi SZTK teljes épületéből szintén vettek mintákat, miután az ott működő Pedagógiai Szakszolgálatnál korábban problémás eredmény született.
Az újabb vizsgálatok eredményeit a tervek szerint nyilvánosságra hozzák. Addig az érintett helyeken továbbra sem javasolják a csapvíz fogyasztását, az oktatás azonban zavartalanul folytatódik.
Tata jegyzője közben arról számolt be, hogy a város teljes területén végzett ellenőrzések szerint az ivóvíz mikrobiológiai és kémiai szempontból is megfelel az előírásoknak. A határérték feletti eredményeket tehát egyes intézményekben mérték, ezek okát további vizsgálatokkal próbálják tisztázni.
A tatai vízhelyzetet tovább árnyalja, hogy az Öreg-tó vízszintje is jelentősen csökkent a rendkívül száraz nyár után.
A csapadékhiány és a tartós hőség miatt a tó vízszintje nyár eleje óta folyamatosan apadt, augusztus végére pedig 157 centiméterre süllyedt.
Az Által-ér vízgyűjtőjén közben rekordalacsony vízhozamokat mértek. Erről további információk a KEMMA oldalán.