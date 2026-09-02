Azonnali hatállyal betiltottak egy gyógyszert Magyarországon

Azonnali hatállyal betiltották a Tavneos nevű vényköteles gyógyszert. Innentől nem lehet forgalmazni, felírni és kiadni betegeknek Magyarországon.

Azonnali hatállyal betiltották Magyarországon a Tavneos gyógyszert

Betiltották a Tavneost

Az Economx beszámolója szerint a most visszahívott Tavneos készítményt eddig egy ritka és súlyos autoimmun betegség, a kis erek gyulladásának kezelésére alkalmazták felnőtt betegeknél. A hatósági tiltás következtében a gyógyszert a mai naptól kezdve egyetlen hazai gyógyszertárban vagy egészségügyi intézményben sem adhatják ki.

A visszahívás hátterében egy egész Európára kiterjedő intézkedés áll, miután az Európai Bizottság visszavonta a termék forgalmazási engedélyét.

A hatósági vizsgálatok során súlyos szabálytalanságokat tártak fel azoknál a klinikai teszteknél, amelyekkel korábban a gyógyszer hatékonyságát próbálták igazolni.

Mivel a tesztekből származó adatok nem tekinthetők megbízhatónak, a szakemberek már nem tudják garantálni, hogy a gyógyszer használata valóban biztonságos és hatásos, ezért döntöttek a termék teljes és végleges kivonása mellett.

Mi a teendő, ha jelenleg is szedi a gyógyszert?

A határozat azonnal érvénybe lépett, a hatóságok ugyanakkor kiemelten hangsúlyozzák, hogy azok a betegek,

akik jelenleg is szedik a készítményt, semmiképpen ne hagyják abba a kezelést önhatalmúlag, mert a terápia hirtelen megszakítása veszélyes lehet az egészségre.

Az érintetteknek azt javasolják, hogy a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot a kezelőorvosukkal. A szakorvos segít kiválasztani a megfelelő helyettesítő terápiát, és biztonságos körülmények között állítja át a beteget egy másik készítményre.