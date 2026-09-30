A TEK október 1-jétől az ORFK irányítása alá kerül, miközben nevét megtartva országos hatáskörű szervezetként folytatja működését. Az átalakításról szóló jogszabályt augusztus 11-én fogadták el, és október első napján lép hatályba.

TEK: az ORFK irányítása alá kerül a Terrorelhárítási Központ október 1-jétől Fotó: unsplash.com

Az Országgyűlési Őrség szintén megszűnik korábbi formájában. A szervezet személyvédelmi feladatai a TEK-hez, objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek.

Az Országgyűlési Őrség állománya ugyanakkor nem szűnik meg: a szervezet a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább. A munkatársak megtartják a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket.

Az ORFK irányítása alá kerül a TEK

A Belügyminisztérium már júniusban jelezte, hogy felülvizsgálta a rendvédelmi szervek feladatellátását. A vizsgálat szerint több szervezet is egymáshoz rendkívül hasonló feladatokat lát el, ezért a tárca szerint szükségessé vált a rendszer átalakítása.

A változtatások célja a párhuzamosságok megszüntetése, a szakmai irányítás egységesítése és a hatékonyabb működés. A Belügyminisztérium szerint az átalakítással olyan szervezeti rendszer jön létre, amely a meglévő képességeket nemcsak megőrzi, hanem tovább is növeli.

A TEK ugyanakkor továbbra is ezen a néven működik majd, országos hatáskörrel, az ORFK közvetlen irányítása alatt.

Az Országgyűlési Őrség feladatai is átalakulnak

Az Országgyűlési Őrség esetében a feladatokat két rendvédelmi szervezet között osztják meg. Az ORFK irányítása alá kerül a Terrorelhárítási Központ október 1-jétől a TEK-hez, az Országgyűlés épületének és más objektumoknak a védelme pedig a Készenléti Rendőrséghez kerül.

Az Országgyűlési Őrség szervezete a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként folytatja működését. A változás ellenére az állomány tagjainak egyenruhája és illetménye nem változik.

A rendészeti feladatellátás racionalizálásával kapcsolatos törvénymódosításokat az Országgyűlés 140 igen szavazattal, 44 nem ellenében és hat tartózkodás mellett fogadta el.