Találtál egy mobiltelefont? Ezt semmiképpen ne tedd, mert a rendőrség is kereshet!

Természetes, hogy az ember szeretné visszajuttatni a tulajdonosának, ha talál egy elhagyott mobiltelefont találsz az utcán, egy üzletben vagy akár a tömegközlekedésen. Sokan ilyenkor megpróbálják felhívni a készülékben található névjegyek valamelyikét, vagy a közösségi médiában keresik a telefon gazdáját.

Ha egyszerűen hazaviszed a telefont, annak kellemetlen következményei is lehetnek - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A talált telefon esetében azonban fontos tudnod, hogy jogszabályok vonatkoznak arra, mit kell tenned.

A mobiltelefon ugyanis nem válik automatikusan a megtaláló tulajdonává, és a talált tárgyat a jogszabályok szerint nyolc napon belül át kell adni az illetékes hatóságnak.

Az sem mindegy, hogy hol találtad meg a telefont. Ha például egy üzletben, étteremben, hivatalban vagy tömegközlekedési eszközön került elő, akkor az adott hely üzemeltetőjének vagy munkatársának kell átadnod. Nem az a megfelelő megoldás tehát, hogy hazaviszed, és majd később megpróbálod kideríteni, kihez tartozik.

A rendőrség is megtalálhatja, kinél van

A modern mobiltelefonok többségén valamilyen készülékkereső szolgáltatás is működik. Ezek segítségével a tulajdonos bizonyos esetekben térképen is láthatja, hol található az elveszett készüléke, vagy akár az utolsó ismert helyzetét is meg tudja határozni.

A telefon egyedi IMEI-azonosítója szintén fontos lehet.

Ha rendőrségi eljárás indul, ennek segítségével beazonosítható a készülék, és az is kiderülhet, hogy kinél van. Éppen ezért nem érdemes arra számítanod, hogy egy megtalált mobil egyszerűen a te tulajdonodba kerül – írja a NOOL.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A közösségi médiával is vigyázz

A Facebook és más közösségi oldalak segítséget jelenthetnek a telefon tulajdonosának megtalálásában, de itt is érdemes körültekintőnek lenned.

Egy nyilvános bejegyzésben ne ossz meg személyes adatokat vagy olyan információkat, amelyekkel visszaélhetnek!

A legbiztosabb megoldás, ha a megtalált telefont minél hamarabb megpróbálod visszajuttatni a tulajdonosának, vagy a megfelelő helyen leadod. Így nemcsak a telefon gazdájának segíthetsz, hanem magadat is megkímélheted egy későbbi kellemetlen helyzettől.