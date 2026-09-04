Friss meteorológiai előrejelzés: Rendkívüli fordulatot hozhat az El Niño a téli időjárásban

A meteorológiai modellek már gőzerővel vizsgálják a 2026–2027-es őszi és téli szezon várható időjárását. Bár a pontos fagyok és a hómennyiség napra pontos kiszámítása még korai lenne, a szakemberek egyre biztosabbak abban, hogy a Csendes-óceán felől érkező globális éghajlati jelenség, az El Niño alapjaiban írja felül a megszokott menetrendet a téli időjárás tekintetében.

Téli időjárás: az El Niño rendkívüli fordulatot hoz -Fotó: Pexels

Téli időjárás: mi vár ránk Közép-Európában?

Az Amerikai Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb mérései szerint az El Niño-hatás folyamatosan erősödik, és több mint 90 százalékos az esélye annak, hogy ennek a következményeit az északi féltekén, így Európában is megérezzük. A szakértők által lefuttatott mintegy 30 különböző időjárási modell alapján a jelenség várhatóan október és január között fog tetőzni.

Ennek hatására a december és február közötti időszakban a kontinens belseje felé sűrűn áramlik majd enyhe és nedves levegő. Ez azt jelenti, hogy:

Az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb télre van kilátás Magyarországon és a környező régiókban.

télre van kilátás Magyarországon és a környező régiókban. A síkvidékeken főként eső fog esni , ami a korábbi aszályos hónapok után kifejezetten jót tesz majd a kiszáradt földeknek.

, ami a korábbi aszályos hónapok után kifejezetten jót tesz majd a kiszáradt földeknek. Nagy havazásokra inkább a hegyvidéki tájakon és Észak-Európában kell készülni.

Le kell mondanunk a havas téli napokról?

Egyáltalán nem. Bár a három hónapos téli időszak átlagában az enyhébb napok dominálnak majd, a meteorológusok hangsúlyozzák, hogy a modellek nem zárják ki a hirtelen változásokat. A tél folyamán így is számolnunk kell rövidebb, de kifejezetten kemény fagyokkal és téli viharokkal. A klasszikus fehér karácsony vagy a tartós síkvidéki hótakaró esélye viszont nagyban függ attól, hogy a csapadékos napokon érkezik-e majd az ország fölé megfelelő mennyiségű északi, fagyos levegő.