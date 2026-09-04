Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
időjárás

Friss meteorológiai előrejelzés: Rendkívüli fordulatot hozhat az El Niño a téli időjárásban

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Bár még nem tudják napra pontosan megmondani, mikor fog fagyni vagy havazni, annyi már bizonyos, hogy az El Niño alapjaiban írja felül a megszokott menetrendet. Íme a téli időjárás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
időjárásel niñotél

A meteorológiai modellek már gőzerővel vizsgálják a 2026–2027-es őszi és téli szezon várható időjárását. Bár a pontos fagyok és a hómennyiség napra pontos kiszámítása még korai lenne, a szakemberek egyre biztosabbak abban, hogy a Csendes-óceán felől érkező globális éghajlati jelenség, az El Niño alapjaiban írja felül a megszokott menetrendet a téli időjárás tekintetében.

Téli időjárás: az El Niño rendkívüli fordulatot hoz
Téli időjárás: az El Niño rendkívüli fordulatot hoz -Fotó: Pexels

Téli időjárás: mi vár ránk Közép-Európában?

Az Amerikai Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) legfrissebb mérései szerint az El Niño-hatás folyamatosan erősödik, és több mint 90 százalékos az esélye annak, hogy ennek a következményeit az északi féltekén, így Európában is megérezzük. A szakértők által lefuttatott mintegy 30 különböző időjárási modell alapján a jelenség várhatóan október és január között fog tetőzni.

Ennek hatására a december és február közötti időszakban a kontinens belseje felé sűrűn áramlik majd enyhe és nedves levegő. Ez azt jelenti, hogy:

  • Az átlagosnál enyhébb és csapadékosabb télre van kilátás Magyarországon és a környező régiókban.
  • A síkvidékeken főként eső fog esni, ami a korábbi aszályos hónapok után kifejezetten jót tesz majd a kiszáradt földeknek.
  • Nagy havazásokra inkább a hegyvidéki tájakon és Észak-Európában kell készülni.

Le kell mondanunk a havas téli napokról?

Egyáltalán nem. Bár a három hónapos téli időszak átlagában az enyhébb napok dominálnak majd, a meteorológusok hangsúlyozzák, hogy a modellek nem zárják ki a hirtelen változásokat. A tél folyamán így is számolnunk kell rövidebb, de kifejezetten kemény fagyokkal és téli viharokkal. A klasszikus fehér karácsony vagy a tartós síkvidéki hótakaró esélye viszont nagyban függ attól, hogy a csapadékos napokon érkezik-e majd az ország fölé megfelelő mennyiségű északi, fagyos levegő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!