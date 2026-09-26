Érdemes lesz az eget nézni: a telihold mellett egy különleges égi látvány is feltűnik

Szeptember 26-án este érdemes lesz figyelni az égboltot, hiszen az őszi nap-éj egyenlőséghez legközelebb eső teliholdat hagyományosan aratóholdnak nevezik.

Az ősz első teliholdja mellett egy másik látványos égi jelenséget is megfigyelhetünk - Illusztráció

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Az aratóhold elnevezés az őszi időszakhoz és a betakarításhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint őseink ebben az időszakban takarították be a terményeket, készültek a hidegebb hónapokra, és ekkor zajlott a szüret is. A szeptemberi teliholdat egyes helyeken borholdnak vagy éneklő holdnak is nevezték – írja a FEOL.

A mostani égi látványosság érdekessége, hogy az alacsonyan kelő Hold közelében a Szaturnusz is megfigyelhető lesz.

A bolygó megfelelő körülmények között szabad szemmel is látható, így a jelenség megfigyeléséhez nem feltétlenül szükséges távcső.

A jóval halványabb Neptunusz megfigyeléséhez viszont már optikai segédeszközre van szükség. Így aki távcsővel készül az esti égbolt megfigyelésére, további érdekes égi objektumot is kereshet a környéken.

A telihold mellett több látványos égi jelenség is várható

A szeptemberi telihold után sem maradunk különleges csillagászati események nélkül. Az év hátralévő részében további bolygóegyüttállások, meteorrajok és fogyatkozások is megfigyelhetők lehetnek.

November 16-án hajnalban például a Mars és a Jupiter együttállása lehet érdekes, december 14-én pedig a Geminidák meteorraj maximuma következik.

A megfelelő körülmények között akár óránként több tucat hullócsillagot is megfigyelhetünk.