Érdemes lesz az eget nézni: a telihold mellett egy különleges égi látvány is feltűnik

Szeptember 26-án este érdemes lesz figyelni az égboltot, hiszen az őszi nap-éj egyenlőséghez legközelebb eső teliholdat hagyományosan aratóholdnak nevezik.
Az aratóhold elnevezés az őszi időszakhoz és a betakarításhoz kapcsolódik. A hagyomány szerint őseink ebben az időszakban takarították be a terményeket, készültek a hidegebb hónapokra, és ekkor zajlott a szüret is. A szeptemberi teliholdat egyes helyeken borholdnak vagy éneklő holdnak is nevezték – írja a FEOL.
A mostani égi látványosság érdekessége, hogy az alacsonyan kelő Hold közelében a Szaturnusz is megfigyelhető lesz.
A bolygó megfelelő körülmények között szabad szemmel is látható, így a jelenség megfigyeléséhez nem feltétlenül szükséges távcső.
A jóval halványabb Neptunusz megfigyeléséhez viszont már optikai segédeszközre van szükség. Így aki távcsővel készül az esti égbolt megfigyelésére, további érdekes égi objektumot is kereshet a környéken.
A telihold mellett több látványos égi jelenség is várható
A szeptemberi telihold után sem maradunk különleges csillagászati események nélkül. Az év hátralévő részében további bolygóegyüttállások, meteorrajok és fogyatkozások is megfigyelhetők lehetnek.
November 16-án hajnalban például a Mars és a Jupiter együttállása lehet érdekes, december 14-én pedig a Geminidák meteorraj maximuma következik.
A megfelelő körülmények között akár óránként több tucat hullócsillagot is megfigyelhetünk.