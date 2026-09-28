Mögöttük robbant a pokolgép – így él ma a Teréz körúti robbantást túlélő rendőr

Mi történt Vantara Lászlóval a Teréz körúti robbantás pillanatában?

Milyen súlyos és maradandó sérüléseket szenvedett a pokolgépes támadásban?

Hogyan él ma a Teréz körúti robbantást túlélő egykori rendőr?

Tíz év telt el a Teréz körúti robbantás óta, de Vantara László ma is viseli a merénylet nyomait. A rendőr súlyosan megsérült a pokolgépes támadásban, később visszatért dolgozni, mára azonban leszerelt, és civilként él.

Repeszek fúródtak Vantara László testébe a Teréz körúti robbantásban. A rendőr később visszatért dolgozni, ma már civilként él (A képen a merénylő) Fotó: Medaiworks

Vantara László a Blikknek idézte fel a 2016. szeptember 24-i éjszakát. Társával gyalogos járőrszolgálatot teljesítettek a Teréz körúton, amikor mögöttük felrobbant a pokolgép. Először azt hitte, valaki petárdát dobott feléjük, ám amikor magához tért, azonnal észrevette, hogy társa súlyosan megsérült. A férfi annak ellenére próbált segíteni neki, hogy ő maga is több helyen megsebesült.

A szíve közelében állt meg az egyik repesz

Az interjúban Vantara László arról beszélt, hogy repeszek fúródtak a fejébe és a hátába. Az egyik majdnem teljesen átszakította a vastagbelét, egy másik pedig átütötte a mellhártyát és a tüdejét, majd a szíve közelében állt meg.

A robbanás mindkét dobhártyáját beszakította, később műtéttel kellett helyreállítani azokat. Hallása azóta sem lett teljesen a régi, és más sérülések is maradandó nyomot hagytak rajta.

Így él ma a Teréz körúti robbantást túlélő rendőr

Felépülése után Vantara László visszatért a rendőrséghez, majd évekkel később vidéken folytatta a szolgálatot. Végül családi és magánéleti okok miatt leszerelt, ma már civilként végez hivatali munkát.

Azt is elmondta, hogy a robbantást csak egyszer álmodta újra. Pszichológusi segítséget nem vett igénybe, inkább kollégáival, barátaival és családjával beszélte át a történteket.

A teljes interjút a Blikk oldalán lehet elolvasni.

Tíz éve annak, hogy egy férfi, P. László Gergely 2016. szeptember 24-én, késő este a Teréz körúton egy táskát tett a járdára, majd az abban lévő szögekkel teli pokolgépet felrobbantotta. A robbantásban két rendőr: Andirkó Szabina törzsőrmester és a társa, Vantara László életveszélyesen, egy járókelő pedig könnyebben megsérült. László azóta már leszerelt, Szabina azonban maradt a testületnél, nemrég pedig felidézte annak a bizonyos napnak az emlékeit, illetve azt is elmondta, hogyan alakult az élete a merénylet óta.